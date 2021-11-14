Почему Зеленский снова может проиграть выборы в родном городе

Кривой Рог ждет внеочередных выборов городского головы, которые пока непонятно когда будут. Город с населением 622 тысячи человек остался без руководителя после загадочной гибели мэра Константина Павлова в августе. Исполняет обязанности городского головы сейчас секретарь горсовета Юрий Вилкул, возглавлявший Кривой Рог в 2010-2020-х.

Необходимое по закону ходатайство к Верховной Раде о выборах нового мэра уже давно в парламенте. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства еще в конце сентября рекомендовал назначить выборы нового мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года.

Однако за прошедшие четыре пленарные недели вопрос так и не был поставлен на голосование.

В президентской фракции “Слуги народа” (СН) говорят о “технических причинах” задержки и вообще запасе времени для назначения выборов. Правда, в криворожской политтусовке допускают, что власть сознательно затягивает рассмотрение вопроса новой кампании, чтобы усилить свои позиции в Кривом Роге - родном городе президента Владимира Зеленского.

Прошлые выборы мэра здесь Зе-команда проиграла и на новых якобы надеется на реванш. Однако предпосылок к нему пока не видно - рейтинг президента в его родном городе очень низкий.

Какая интрига затевается вокруг мэрского кресла, разбиралась “Страна”.

"Зондер-команда" для города

Криворожский мэр Павлов, избранный от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” (ОПЗЖ), проработал на своей должности только около семи месяцев. Как писала “Страна”,15 августа его нашли убитым в собственном доме. Причина смерти - огнестрельное ранение. В МВД упорно проталкивают версию, что это могло быть самоубийство по причинам, связанным с работой. Глава ведомства Денис Монастырский заявил, что в ходе проверок городского хозяйства и бюджетных трат были обнаружены “серьезные злоупотребления”. Это читается как намек, что Павлов застрелился, боясь разоблачения.

Вот только окружение криворожского мэра утверждает, что он не был человеком, склонным к суициду. И у версии по суициду есть большое количество нестыковок (о них "Страна" подробно писала здесь).

Внимание же ревизоров к работе городских структур и.о.мэра секретарь Криворожского горсовета Юрий Вилкул связал с политическими интересами власти.

“Всем известно, что после победы “неправильного кандидата” на выборах в мэры Кривого Рога в декабре прошлого года была дана команда “фас” всем существующим в Украине проверяющим структурам. Напомню, в результате более пятисот проверок, которые прошли в период Порошенко-Луценко, ничего так и не нашли… Поэтому в начале этого года было принято политическое решение заняться фальсификациями и манипуляциями – по-другому это сложно оценить”, - заявил недавно секретарь горсовета.

“Была прислана “зондер-команда”, в которую были включены все возможные проверяющие органы Украины – более 100 человек. Причём проверки усилились после смерти Константина Павлова. А особенно – после того, как секретарем горсовета, а значит исполняющим обязанности мэра, не стал представитель провластной партии. Усилились ревизии, начались “маски-шоу”, обыски в горисполкоме, у меня дома, у работников исполкома. Некоторые – по три раза. Цель одна – назвать сумму, потрясающую воображение и манипулировать ей в публичной плоскости, чтобы получить краткосрочный политический эффект”, - заявляет Вилкул.

Избрание Вилкула секретарем горсовета действительно было сильным ударом для “слуг народа”. Бывший мэр прошел в горсовет первым кандидатом в избирательном списке Блока Вилкула “Украинская перспектива” (УП) - партии, созданной его сыном бывшим вице-премьер-министром Александром Вилкулом. По итогам выборов УП создала первую по численности фракцию в горсовете - 19 депутатов. У СН - 16 “штыков”. Всего в горсовете - 54 народных избранника.

Секретарем поначалу был как раз “слуга народа” Александр Котляр. Однако после смерти Павлова он покинул должность, чтобы, как он заявлял, снять инсинуации о его заинтересованности в смерти мэра.

25 августа депутаты избрали секретарем старшего Вилкула, которому и поручили руководить городом.

Для Зеленского, судя по всему, это был неприятный сюрприз. В "Слуге народа" назвали решение Котляра “предательством” и призвали сложить депутатские полномочия, что он и сделал.

Хотя, если трезво смотреть на вещи, Котляру бы все равно не дали бы спокойно руководить Кривым Рогом до выборов нового мэра, которые пришлось бы назначить рано или поздно. Большинство в горсовете - у Блока Вилкула (19 депутатов) и союзной ему ОПЗЖ (9), а есть и другие лояльные к группе Вилкулов депутаты. Изменить расклад, конечно, можно было, но это долго. А за это время Котляра могли сместить. Или ему просто бы отказывали в нужных решениях горсовета, не давая управлять городом.

Юрий Вилкул с такими проблемами не сталкивается, так как опирается на большинство в горсовете.

Воз и ныне там

Еще 9 сентября старший Вилкул внес в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов городского головы. Избирательный кодекс предусматривает только две даты для такого рода выборов - последнее воскресенье октября и марта. 31 октября провести голосование уже не успевали: нужно 60 дней на избирательную кампанию. По идее следующая возможная дата - 27 марта 2022 года. Профильный комитет Рады рекомендовал парламентариям именно ее. 28 сентября народные депутаты Алина Загоруйко и Андрей Клочко (СН) зарегистрировали соответствующий проект постановления.

И все затихло. Хотя внеочередные выборы в других населенных пунктах на тот же день Рада назначала. Например, в Часовом Яре Донецкой области тоже будут выбирать городского голову.

В комментарии “Стране” член профильного комитета Александр Качура (СН) назвал задержку с голосованием “технической”. “Нам нужно проголосовать до определенного времени. Мы вписываемся в сроки. И вообще-то наполняется повестка дня Рады на согласительном совете. Вопрос о назначении выборов вы можете задать и другим фракциям, которые ведь тоже могут требовать его включения в план нашей работы”, - заявил народный депутат Качура (СН) изданию.

А вот его коллега по комитету Максим Саврасов (“Европейская солидарность”) предположил, что Кривой Рог хотят добавить к Запорожью и Бердянску, где мэры подали в отставку, а эти случаи еще в процессе подготовки к рассмотрению Радой.

Президенту не на кого ставить

В криворожских политкругах, впрочем, в ходу еще одна версия.

С выборами нового мэра власть столкнулась с той же проблемой, что и в прошлую кампанию, когда победил кандидат от ОПЗЖ Павлов: у нее нет сильной кандидатуры. А соперник у нее тот же - влиятельная в Кривом Роге команда Вилкулов. Да и сам умерший мэр к ней принадлежал, так как был первым заместителем городского головы Юрия Вилкула.

“Юрий Григорьевич остается самым проходным кандидатом на пост мэра: у него колоссальный рейтинг и очень маленький антирейтинг. По-моему, от них (Вилкулов - Ред.) никого другого больше не рассматривают. Конечно, возраст серьезный (старшему Вилкулу - 72 года - Ред.). Но Юрий Григорьевич сильно переживает за Кривой Рог. И, учитывая, что избираться надо не на пять лет, а на три с “хвостиком”, он вполне может пойти на выборы. Своей задачей он видит провести город через вероятные новые пертурбации в стране. А дальше - посмотрим”, - рассуждает собеседник в местных политкругах.

Сын Юрия Викула Александр на вопрос "Страны" о планах на выборы ответил: “Давайте сначала дождемся даты выборов”.

Сложность для власти еще в том, что сегодня группа бизнесмена Рината Ахметова, которая имеет большое влияние в городе, не союзник, а, скорее, оппонент. А на прошлых выборах именно она дала власти кандидата - директора принадлежащего Ахметову Центрального ГОКа Дмитрия Шевчика, которого выдвинула партия “Слуга народа”, но он проиграл Павлову.

“У "зеленых” нет сильного кандидата. Поэтому у нас считают неслучайным, что выборы все не объявляют. По слухам, их вообще перенесут на осень (то есть на 30 октября - Ред). За это время в городе развернется “Большая стройка” (инфраструктурный проект, который активно пиарит Офис президента - Ред.) Начнется реконструкция школ, детсадов и музеев, построят бассейн, доведут до ума стадион “Металлург”. Обо всем этом расскажут билборды. Вот тогда и будет с чем идти к электорату”, - говорит источник в местной политтусовке, близкий к горсовету.

По его словам, теоретически в СН могут рассматривать в качестве кандидатов следующих людей.

Во-первых, местный бизнесмен Константин Караманиц, которого в городе называют владельцем компании “Рудомайн”, занимающейся добычей железной руды. Пресса писала о его бизнес-связях с совладельцем группы “Приват” Игорем Коломойским. И он - один из главных союзников Зе-команды в городе: именно на основе ФК Караманца “Горняк” возник обновленный ФК “Кривбасс”, как хотел того президент. С другой стороны, у него, по слухам, дружественные отношения и с Вилкулами. Правда, после того, как Юрий Вилкул вернул себе рычаги управления Кривым Рогом, горсовет поддержал петицию с призывом прекратить работу железорудных карьеров в центре города из-за их шума и экологических проблем и обратился по их поводу в другие органы власти. В кампании же в поддержку “Рудомайн” участвовала народный депутат Елена Криворучкина (СН) — это кума жены бывшего участника “Квартала 95” и народного депутата Юрия “Юзика” Корявченкова Татьяны.

Во-вторых, это глава Днепропетровского облсовета и председатель фракции СН Николай Лукашук. Впрочем, собеседнику среди депутатов-мажоритарщиков из Днепропетровской области идея потенциального выдвижения Лукашука не нравится. “Он не вызывает проблем на своем месте. Зачем его толкать в кампанию, которая все равно будет проиграна?” - задается вопросом народный избранник.

Третья возможная кандидатура - его кум руководитель фракции СН в горсовете - фермер Александр Фастовец, которого тоже считают близким к “Юзику”. “Известен тем, что засадил подсолнечником танковый полигон в наших краях. Он называют за глаза “кошельком Юзика”. Это наименее вероятный кандидат”, - говорит собеседник среди криворожских депутатов, близких к Вилкулу.

Также ходят слухи и о выдвижения на выборах в Кривом Роге самого "Юзика", хотя официально их никто не подтверждает.

Но в любом случае сейчас рейтинги “Слуги народа”, да и самого Зеленского падают. Даже будь у СН сильный кандидат, выиграть выборы в Кривом Роге, который по численности населения превышает многие областные центры, ему будет трудно. А проигрыш с ним разделит и Зеленский из-за родного города. Наверняка это понимают и в президентском офисе. И не исключен вариант, что СН вообще откажется от борьбы за мэрское кресло, как это было в Харькове, например. Хотя все равно будет расценено как проигрыш власти.