 

Почему Ростислава Шурму назначили замглавы Офиса президента

Политика Сегодня, 14:5982
Почему Ростислава Шурму назначили замглавы Офиса президента

Владимир Зеленский своим указом назначил Ростислава Шурму заместителем руководителя Офиса президента. На этой должности он будет курировать экономическую политику. 

Это назначение интересно по нескольким причинам. Во-первых, Шурма - бывший топ-менеджер компании бизнесмена Рината Ахметова. С учетом плохих отношений Зеленского с Ахметовым сейчас появление Шурмы в заместителях Андрея Ермака для многих стало сюрпризом. 

Во-вторых, в прессе после президентского указа появились версии, что Шурму будут “обкатывать” в ОП перед премьерской должностью.

Что в реальности стоит за этим назначением, разбиралась “Страна”.

Путь Шурмы

Ростислав Шурма - сын известного политика, народного депутата прошлых созывов Игоря Шурмы. В 2000-х он входил в руководство партии СДПУ(о) Виктора Медведчука, работал заместителем городского головы Харькова Михаила Добкина. Когда тот был назначен главой Харьковской области, старший Шурма стал его замом по вопросам социальной защиты и здравоохранения. На внеочередных парламентских выборах 2014 года Игорь Шурма был избран народным депутатом (как и Добкин) по списку Оппозиционного блока (ОБ, №27 в списке).

Ростислав Шурма учился в Киеве и Московской школе управления Сколково, работал в украинских офисах зарубежных компаний. Кстати, в компании Boston Consulting Group его коллегой был нынешний глава “Укрпочты” Игорь Смелянский.

С 2006 года младший Шурма работает на разных постах в горно-металлургическом холдинге “Метинвест” Рината Ахметова и Вадима Новинского. В 2012 году, когда Ростиславу было всего 28 лет, его назначили генеральным директором промышленного гиганта “Запорожсталь”. На этой должности он проработает до 2019-го.

В какой-то момент работу на производстве младший Шурма начинает дополнять политикой. Ростислав Шурма подключился к раскрутке ОБ на уровне Запорожской области. 

Тогда он жестко критиковал экономический курс президента Порошенко, который сейчас в общем и целом продолжает Зеленский.

“Вместо восстановления мира и развития экономики власть “подсадила” Украину на траншевую иглу МВФ. Ради очередного кредита правительство готово выполнить любое требование международного донора", - заявлял в те времени Ростислав Шурма.

После раскола в партии, когда часть ее перешла в “Оппозиционную платформу - За жизнь”, Шурма становится одним из фронтменов ахметовской части ОБ и активно помогает избирательной кампании кандидата от этой группы влияния на президентский пост Александра Вилкула. А на внеочередных выборах в Раду в 2019 году гендиректор “Запорожстали” стал шестым в списке "Оппозиционного блока". К слову, его отец Игорь Шурма попал на 32-е место в списке. Но ОБ не преодолел 5%-й избирательный барьер и сошел с политической арены. 

Было ли это вязано с выборами или нет, но вскоре после неудачной кампании Ростислав Шурма был уволен с поста гендиректора “Запорожстали”.

Собеседник, близкий к тогдашнему руководству ОБ, допускает, что младший Шурма сам “устал” от высокой должности на “Запорожстали”.

“Он перестал кайфовать от того, что он был гендиректором. Он заработал денег и вложил их в собственный бизнес - солнечную электростанцию в Запорожье, так что на вольных хлебах ему нормально”, - утверждает источник.

Также источник, близкий к Шурме, говорит, что уход Шурмы из "Метинвеста" проходил непросто. И причислять его к орбите влияния Ахметова уже не верно.

"Шурма сейчас никакого отношения к Ахметову не имеет. Потому он и был назначен на пост заместителя главы Офиса президента. В том числе и с учетом того, что его Зеленский сможет использовать в начавшейся войне с Ахметовым", - говорит источник.

Разговоры о возможном назначении Шурмы на Банковую сопровождали новость о переходе тогдашнего куратора экономического блока в ОП Юлии Свириденко на работу в правительство Дениса Шмыгаля. 4 ноября в ходе перестановок в Кабмине Рада одобрила кандидатуру Свириденко на пост первого вице-премьера — министра экономики, уволив перед этим Алексея Любченко.

В тот же день вышел указ президента об увольнении Свириденко из ОП. “Вместо нее хотят назначить Ростислава Шурму”, - сообщили “Стране” высокопоставленные источники в парламенте. Собеседник, близкий к Шурме, это подтвердил.

Однако указ о его назначении появился только 23 ноября. Пауза между президентскими решениями выглядит странно. Но в ОП объясняют ее специальной проверкой, обычной для кандидатов на подобные должности. “Так [это] - спецпроверка: стандартная процедура”, - ответила на уточняющий вопрос журналиста в комментариях под своим постом в Фейсбуке советник главы ОП по банковским вопросам Виктория Страхова.

Энергетика - вопрос номер один

Надо сказать, что Шурма уже давно ходит в союзниках команды Зе. Его прочили в правительство еще зимой 2020 года.

Ценен он и знаниями в “зеленой энергетике”, которую Киев пообещал всему миру укреплять и расширять. Хорошо иметь под боком человека, разбирающегося в перспективно “хлебной” теме.

Впрочем, в свете энергетического кризиса Шурме придется брать на себя вопросы  посерьезнее. Первый замглавы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко (“Батькивщина”) полагает, что ситуация в энергетической отрасли будет для Шурмы “основным вопросом” в работе, как и у его предшественников на должности Юлии Свириденко и Юлии Ковалив.

“Ему только нужно сказать Зеленскому правду: мол, господин президент, вас обманывали. Ситуация кризисная - что с газом, что с углем, что в энергетике, что ЖКХ. Надо снять розовые очки и признать, что организм больной, его нужно лечить. А не рассказывать ерунду в своих видеороликах и не обвинять оппозицию и бизнес”, - говорит Кучеренко “Стране”.

В то же время источник, близкий к Минэнерго, полагает, что новый замглавы ОП не будет концентрироваться только на энергетике. “Он будет заниматься всем - углем-газом, отопительным сезоном, “зеленкой” (зеленой энергетикой - Ред.), посевной и так далее. Не будет чего-то основного, а остальные -  прицепом. К нему будет стекаться информация, и он должен помочь президенту принять решение”, - говорит собеседник.

Премьерские перспективы

Но интересно даже не это, а что Шурме уже прочат другую должность и посерьезнее нынешней. В истеблишменте пошли разговоры, что в ОП его только “обкатывают”, а на самом деле его может ждать премьерская должность. Собеседник в руководстве фракции СН утверждает, что о таком назначении пока можно говорить только теоретически. “Думаю, сейчас это просто слухи. Хотя, возможно, в будущем и придется пойти на это назначение”, - прокомментировал он, не уточняя условий такой рокировки.

По словам людей, знающих Шурму, он сейчас полон политических амбиций. 

“Ростислав молод, амбициозен, имеет блестящее образование. Самостоятелен в плане денег: не будет сидеть, как какие-то другие политики, в ожидании 10 тысяч долларов. Важно, что Шурма очень хорошо знает юго-восточную элиту - от олигархов, директоров ведущих промпредприятий и ниже. Это не Шмыгаль, который, грубо говоря, котельную возглавлял на Западной Украине. При этом западную часть страны Шурма тоже хорошо понимает, ведь он родом оттуда”, - говорит источник, близкий к бывшему руководству "Оппоблока".

Вопрос только, сможет ли Зеленский обеспечить младшему Шурме политический трамплин или же в итоге тот окажется в совсем других партиях, более перспективных с точки зрения выборов, чем теряющая поддержку населения “Слуга народа”.

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