Как суды начали отменять санкции СНБО против граждан Украины

Вчера случился важный прецедент - Кабмин порекомендовал СНБО отменить санкции времен Порошенко против двух бывших депутатов из Крыма на основании вступившего в законную силу решения суда.

Как установил суд, никаких оснований для внесения их в санкционный список не было. И теперь Совбез должен рассмотреть представление правительства.

Потенциально это открывает путь к отмене и других незаконных санкций, наложенных уже во времена Зеленского.

Как это происходило в случае Сергея Вергеля и Сергея Зайца - разобралась "Страна".

Вергель и Заяц. Что о них известно

Сергея Вергеля и Сергея Зайца объединяет два момента. Оба они были депутатами от Партии Регионов в Верховном Совете Крыма и на момент аннексии занимали самые высокие посты в Крыму, связанные с энергетикой.

Несмотря на санкции, которые введены против них Петром Порошенко, оба продолжили работать на высоких постах в украинской энергосистеме. Далее расскажем вкратце о каждом из них.

Сергей Александрович Вергель родился 7 декабря 1976 года в Киеве. Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

В возрасте 17 лет устроился экономистом на государственное предприятия "Укрвакцина". А уже в 20 лет стал главным бухгалтером компании "Финклуб-Украина".

Занимал руководящий пост в "Укрэнергоконсалтинге" и был заместителем председателя правления ОАО "Сумыоблэнерго".

На протяжении семи лет - с 2007 по 2014 год - генеральный директор ООО "КрымТЭЦ".

По совместительству с 2014-го по 2014-й был депутатом Верховного Совета Крыма от Партии Регионов.

В 2014 году переехал на подконтрольную Киеву часть Украины. Занимал пост первого заместителя председателя правления компании "Киевгаз".

С 2018 года Указом президента Порошенко в отношении Вергеля введены персональные специальные экономические и ограничительные меры санкции.

8 февраля 2021 года Сергей Вергель возглавил "Закарпатгаз" - такие данные публиковали СМИ (на сайте компании председателем указывается другой человек, назначенный еще в 2011 году).

Сергей Анатольевич Заяц родился 25 ноября 1973 года во Львове. Окончил Национальный технический университет Украины (КПИ) по специальности "Тепловые электрические станции".

Трудовой путь начал в 22 года в должности инженера. В 32 года занял пост начальника управления корпоративными правами, имуществом и ценными бумагами госкомпании "Центрэнерго".

В 2005-2009 годах был заместителем директора по общим вопросам Трипольской ТЭС.

В 2009 году недолго побыл начальником Николаевского энергетического участка ООО "КрымТЭЦ", а с ноября того года занял пост генеральный директор ООО "Крымтеплокоммунэнерго". Покинул пост в апреле 2014-го.

С 2010 по 2014 год - депутат Верховного Совета Крыма от Партии Регионов.

С 2018 года Указом президента Петра Порошенко в отношении него ввели персональные специальные экономические и ограничительные санкции. Причем бессрочные.

По данным на конец 2020 года Заяц занимал пост заместителя председателя правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5".

Как выиграли суд по санкциям

В распоряжении "Страны" оказались решения судов, которые отменили санкции по одному из фигурантов. Рассказываем, как это произошло.

В январе Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Сергея Вергеля по их отмене. Ответчиками значились МИД Украины, Кабмин и Совбез. Дипломаты составляли списки, правительство их подавало, а СНБО - утверждал, после чего Порошенко подписывал указ.

В иске было указано, что санкции были введены безосновательно, никаких преступлений истец не совершал. А попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успехом не увенчались. Обращения Вергеля в правительство и к президенту были проигнорированы. Ему не давали никаких объяснений, за что против него ввели санкции.

При этом Вергель предположил, что его подозревают в голосовании за отделение полуострова от Украины. Но, по его словам, он в этом участия не принимал. А МИД просто взял список всех депутатов крымского парламента по состоянию на начало 2014 года и автоматически предложил против них санкции.

1 апреля 2020 года Окружной админсуд открыл производство по иску бывшего крымского депутата. И в ходе следствия установил, что в голосованиях за присоединение Крыма к России Вергель действительно не участвовал.

Более того, после приезда из Крыма его уже допрашивали на этот счет и в итоге претензий к нему не было. Уголовных дел против него также не открывалось.

В пояснениях ведомств, которые затребовал суд, они так и не предоставили причин, по которым против истца ввели санкции. Ни у СБУ, ни у внешней разведки, ни у МИДа или МинВОТ на Вергеля ничего не было. При этом министерство иностранных дел все равно внесло его в санкционный список и подало на утверждение в Кабмин.

"Обстоятельства, которые стали бы основанием для включения Вергеля Сергея Александровича в санкционный список, отсутствуют", - делает вывод суд. В итоге он полностью удовлетворил иск бывшего крымского депутата. И обязал Кабмин внести на рассмотрение Совбеза снятие санкций.

Что правительство вчера и сделало. Но перед этим пыталось оспорить свой проигрыш в апелляции. Но проиграло и там: в июне Шестой апелляционный суд вынес решение снова в пользу Вергеля.

Кабмин обратился уже в Верховный суд, но и тот 19 ноября ему отказал.

Судя по всему, похожий алгоритм сработал и по Сергею Зайцу - поскольку против него санкции тоже правительство рекомендовало отменить.

Какие выводы из этой истории можно сделать?

Как видим, не при Зеленском изобрели введение санкций без всяких на то оснований.

Но при новом президенте правительство упорно пыталось оставить их в силе - даже несмотря на то, что вводилось все это при других властях.

Почему Кабмин готов был более года судиться, чтобы не отменять санкции, наложенные Порошенко - понятно: ведь это бы дискредитировало аналогичные действия Зеленского. И показало бы жертвам его санкционного беспредела, что выход из ситуации есть.

Причем, как видим, Сергей Вергель решил оспаривать не указ Порошенко, а представление от органа, который уполномочен предлагать санкции. В данном случае - Кабмина. Который теперь должен подать запрос на исключение из списка. Именно поэтому он пошел с иском в окружной административный суд Киева, а не в Верховный суд (где оспариваются указы президента).

Но процесс этот оказался не быстрым. Бывший крымский депутат около двух лет бомбардировал ведомства запросами, и только после этого пошел в суд, который продлился со всеми инстанциями еще год и 8 месяцев.

Тем не менее, сам прецедент отмены санкций через суд в свете того, что санкционные списки сейчас штампуют пачками, весьма примечателен.

Можно предположить, что по этой же схеме оспорят санкции и другие фигуранты списков. И, самое интересное, что Кабмин эти решения выполняет и рекомендует СНБО вычеркнуть людей из списка.