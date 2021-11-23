Хочет ли Зеленский ввести в Украине военное положение

В Украине на фоне падения рейтинга президента Зеленского заговорили о введении военного положения.

К этому вроде бы и располагает история со "вторжением России", которое украинская разведка уже назначила на январь. И о котором трубит американская пресса и официальные лица США.

"Страна" уже анализировала, почему сценарий нападения России маловероятен. Но в качестве политтехнологии эту тему уже несколько недель раскручивают как в Киеве, так и на Западе.

В недавней украинской истории есть прецеденты введения военного положения. В 2018 году после событий в Керченском проливе его продавил Порошенко.

Но Рада тогда не пожелала давать президенту всю полноту власти в стране и сделала ВП очень ограниченным. И сорвать президентские выборы, на которых Порошенко ждал разгром, у него не получилось.

Что стоит за нынешними разговорами о военном положении - разбиралась "Страна".

Кто заявляет о военном положении?

О том, что власть готовится к введению военного положения, заявил вчера бывший нардеп Олег Ляшко в эфире телеканала "Наш".

"Ради удержания власти Зеленский и его окружение готовы на все что угодно, в том числе и на введение военного положения по политическим мотивам", - заявил Ляшко.

По мнению экс-депутата, конституционным поводом для этого может стать информация, которая украинцы слышат каждый день - концентрация российских войск возле границ с Украиной и якобы запланированное на январь-февраль "вторжение РФ".

"По моей информации, Зеленский планирует на заседании СНБО 1 декабря ввести военное положение на Украине на два месяца", - сказал он.

Он заявил, что это делается с целью контроля за СМИ, "потому что военное положение - это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия".

"Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти", - добавил Ляшко.

Примерно в одно время с ним о вероятности введения ВП заявил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

"Зеленский ведет активную подготовку по последней возможности удержаться у власти - введения военного положения, которое уже в ближайшее время объявят в Украине. Поэтому вам сегодня и скармливают историю, заезженную еще при Порошенко - о концентрации российских войск на границах и неминуемом нападении. Впереди провокации и обострения на Донбассе, а значит - новые жертвы, которыми власть рассчитается за создания фейков. Эти шарлатаны, в своей агонии и страхе перед наказанием пойдут на все - они не задумываясь погрузят в кровь страну… в нищету, голод и холод они ее уже погрузили", - написал он в своем телеграм-канале.

В Офисе президента опровергают

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что информация о введении военного положения является фейком.

По его словам, это сообщение распространяют российские "средства массовой дезинформации", а также украинские "специальные олигархические каналы".

"Его подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки. Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас - даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ", - сказал Подоляк.

Также "бредом" назвали эту идею во фракции "слуг", пишут СМИ.

Однако еще вчера вице-спикер парламента от "Слуг" заявлял, что в случае нападения России военное положение будет введено.

"У Верховной Рады может быть только один план, если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение - сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады она должна в течение нескольких часов", - сказал вице-спикер.

То есть "слуги" этого варианта не исключают, хотя и опровергают намерения сделать это прямо сейчас.

Почему начались разговоры о военном положении?

На этот счет есть несколько версий.

1. Эту информацию специально распространять оппоненты Зеленского.

Это может помочь им решить сразу ряд задач.

Во-первых, превентивная дискредитация этой идеи, которая не может вызвать сочувствия у населения и элит. И, если такой сценарий в Офисе президента действительно рассматривают, то волна негатива может отсрочить или отменить это решение.

Во-вторых, попытка показать, что Зеленский "беспредельщик" уровня Порошенко, и готов на все ради удержания власти. В том числе на введение военного положения, которое бы позволило ему закрыть рот неугодным СМИ - да и вообще всем неугодным.

2. На Банковой действительно планируют нечто подобное. О чем, не исключено, произошла утечка информации, которую теперь озвучивают бывшие и нынешние депутаты.

Но такой план, если он есть, наталкивается на ряд преград.

Военное положение можно ввести только с согласия Верховной Рады, которая должна утвердить указ президента, подписанный после заседания СНБО.

Когда Порошенко в ноябре 2018 года пытался провернуть тот же трюк, Рада, где тогда большинство имела "партия войны", зарубила президентский вариант указа, который вводил неограниченные полномочия военных (а значит и самого Порошенко).

Военное положение тогда ввели в урезанном формате - без ограничения СМИ, передвижения или реквизиции имущества - и не по всей стране. И заодно проголосовали постановление, что выборы, которые пытались сорвать введением ВП, все-таки состоятся. То есть ничего оно Порошенко, кроме негатива, не дало.

Сегодня в Раде у партии Зеленского уже нет монобольшинства. И придется собирать голоса под неограниченные полномочия президента, которые дает режим военного положения.

Это будет трудно сделать. Голосовать за фактическую диктатуру Зеленского вряд ли захотят даже доселе лояльные Банковой "слуги" - по крайней мере, многие из них. Не говоря уже о депутатах из других групп.

Но даже если Офису президента удастся протянуть введение ВП, это вызовет мощное уличное противодействие, которое на Банковой вряд ли смогут подавить. А если попытаются, то эффект будет тем же, какой был от "диктаторских" законов Януковича в 2014 году. Которые только подстегнули протесты на Майдане.

Поэтому военное положение лишь усугубит ситуацию для Зеленского, приведя к дестабилизации ситуации в стране.