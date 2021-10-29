В войну с Россией в ближайшее время не верит Зеленский

Президент Владимир Зеленский снова дал понять, что войны с Россией в ближайшее время не будет. Он заявил, что войск на границе в России на данный момент меньше, чем весной.

"Сейчас я считаю ситуацию точно не хуже, чем весной. Я считаю, что количество военных сейчас там меньше", - заявил он.

При этом он ждет от России заверений о том, что она не будет нападать.

Также Зе анонсировал в скором времени разговор Андрея Ермака с представителями Кремля.

По словам президента, европейские лидеры хотят, чтобы украинская администрация контактировала с российской и "я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против".

Зеленский уверяет, что США, Британия и Турция заявили, что помогут Украине, если "что-то начнется". Однако тут же уточнил, что четких гарантий - как именно будут помогать - никто не давал.

На вопрос, будут ли канадские истребители передислоцированы из Румынии в Украину, Зеленский ответил отрицательно.