Пресс-марафон Зеленского

Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский дает новый пресс-марафон. Он пройдет в коворкинге Creative State Arsenal в гигантском ангаре завода "Арсенал" - в самом центре Киева, через дорогу от станции метро Арсенальная.

Власти собирают в хабе три десятка журналистов (из них ни одного - из подсанкционных изданий и телеканалов), каждый из которых сможет задать по одному вопросу. Рассчитано мероприятие на три часа - с полудня до 15:00.

Выход Зеленского на публику связан с падением рейтинга президента и тем, что его стали критиковать на ряде крупных телеканалов. Особо токсичной историей стал "Вагнергейт", который на днях получил новое продолжение.

В этом контексте важно будет послушать, как Зе прокомментирует свое противостояние с богатейшим украинцев Ринатом Ахметовым.

Также в стране идет энергетический кризис, и есть угрозы веерных отключений света. И важнейший вопрос - обострение на Донбассе и угроза войны с Россией, о которой постоянно говорят на Западе.

К слову, от этой темы "слуги народа" начали уже понемногу отходить: вчера они даже опровергли "вторжение России", назначенное украинской же военной разведкой на январь.

И не исключено, что Зеленский сегодня сделает еще более успокоительные заявления на этот счет.

"Страна" следит за пресс-конференцией Зеленского в режиме онлайн. Материал обновляется.

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