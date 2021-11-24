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Политика Сегодня, 17:0673
Продажу сериалов "Квартала" в Россию Зеленский аргументировал тем, что там же продаются конфеты "Рошен"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего пресс-марафона рассказал, почему сериалы студии "Квартал 95" ("Папик" и "100 тысяч минут вместе") все еще показывают на попавшем под санкции телеканале СТС.

Журналист Денис Иванеско напомнил, что Зеленский ввел санкции против телеканала СТС, который показывает эти сериалы. И, кроме "Квартала", никто из Украины не может продавать на этот канал свою продукцию. И зарабатывать в России.

Зеленский ответил, что он больше не контролирует "Квартал". А шведский посредник торгует сериалами студии Зеленского по всему миру уже десять лет - то есть еще до войны.

При этом он вспомнил, что конфеты "Рошен" продавались в России и неподконтрольных территориях.

Ответ Зеленского вызвал возмущение у журналистов, которые обвинили президента во лжи. Снова началась перепалка президента с главным редактором сайта "Цензор" Юрием Бутусовым.

"Учитывая, что российский рынок для "Квартала" - основной, крайне слабо верится, что студия никак не контролирует продажи в РФ. И что президент никак не контролирует студию, которой руководят его ближайшие друзья.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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