Новых судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина назначил Зеленский

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский по своей квоте назначил новых судей Конституционного суда Украины вместо Тупицкого и Касминина - Александра Петришина и Оксану Грищук.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

"Таким образом, на следующей неделе новоназначенные Судьи должны сложить присягу на специальном заседании КСУ", - написала постпред Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Тelegram-канале.

Юрист Ростислав Кравец обратил внимание, что Зеленский судей на должности, которые не являются вакантными, так как Тупицкий и Касминин оспаривают указы Зеленского о своём отстранении.

"Теперь все решения КСУ будут однозначно нелегитимными, по примеру Польши, о чем есть уже два решения ЕСПЧ", - написал Кравец.

По его словам, теперь ясна роль международных экспертов в отборе судей.

"Через них просто пытаются придать вид легитимности узурпации власти, а украинцев в этих комиссиях используют как прокладки, которые потом выбросят, - предполагает юрист.