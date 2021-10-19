Зеленский заявил что Минцифры прорабатывает возможности голосования через "Дию" на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Минцифры прорабатывает возможности голосования через приложение "Дия" на выборах в парламент.

Об этом глава государства сказал в ходе своего пресс-марафона, который проходит в коворкинге Creative State Arsenal.

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Что это очень круто прийти в онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Считаю, это было бы очень полезно через решения законодательства могут быть онлайн-выборы. Будет ли голосование через "Дию" - еще не факт, но в принципе этот вопрос прорабатывается", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что вопрос электронного голосования и переписи населения отрабатывается с компаниями Microsoft и Apple.