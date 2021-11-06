Об обеспокоенности из-за заявлений Зеленского о госперевороте заявил Байден

Президент США Джо Байден уже выразил обеспокоенность из-за заявлений Владимира Зеленского о возможности госпереворота в Украине.

"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста, обеспокоен ли он ситуацией в Украине и разговорами о "перевороте".

При этом из ответа на видео не совсем понятно, что именно обеспокоило Байдена, переворот или ситуация на границе с Россией, и понял ли он вообще, о чем его спрашивают.

"Собственно, единственный шанс для Зеленского как-то вывернуть в свою пользу глупую и гибельную для него историю со вчерашней пресс-конференцией и "госпереворотом", это убедить Вашингтон, что "олигархи вместе с Россией готовят в Украине переворот".

И что Ахметов воюет с ним из-за антиолигархического закона (а то и по заданию России), а не из-за попытки по беспределу отжать телеканалы и некоторый другой бизнес. И не из-за того, что Зе уже достал всех своими внесудебными расправами через санкции СНБО.

Впрочем, игра на таких высоких ставках для Зеленского рискована. Если американцев он не убедит в достоверности обвинений и те придут к выводу, что он выдумал этот переворот и просто всех считает за идиотов, он в глазах Белого дома сам превратится в фактор дестабилизации Украины со всеми отсюда вытекающими", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".