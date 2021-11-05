 

Решение Рады о его отстранении от должности президента Украины в суде оспорит Янукович

Политика Сегодня, 13:2257
Решение Рады о его отстранении от должности президента Украины в суде оспорит Янукович

Виктор Янукович оспорит в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности президента Украины. 

Об этом в Facebook сообщил представитель Януковича - Юрий Кирасир.

"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый Президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", - сказано в сообщении. 

Речь о принятом 22 февраля 2014 года депутатам Верховной Рады постановлении "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины".

"Это антиконституционное решение - принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими - в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами. Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", - сообщил Кирасир.

По его словам, в Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть.

"Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу. Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов", - сказано в заявлении. 

Ситуацию прокомментировал телеграмм-канал "Политика Страны".

"Отметим, что если постановление Верховной Рады об отстранении от власти Януковича будет признано судом незаконным, то возникнет правовая коллизия - а кто в стране президент? Зеленский или Янукович? Как говорится, вот тебе Вова и госпереворот", - пишет телеграмм-канал.

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Теги: news, новости, Украина, Янукович, 7dniv, 7dnivinfo  
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