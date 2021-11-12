Что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский. Реконструкция

Вчера новостью дня стало заявление президента Украины о якобы планируемом госперевороте. "Назначенном" уже на 1 декабря.

Зеленский заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю. И, мол, тот уже втянулся - тем, что его телеканалы начали критиковать президента.

То, что Банковая попытается объявить всех своих критиков "агентами Кремля" - было понятно уже давно (и точно так же делала предыдущая власть). Но вчера Зеленский во время своего пресс-марафона показал, как именно это будет происходить.

Как и при Порошенко, против критиков Офиса президента внезапно всплывают аудиозаписи с какой-нибудь "зрадой". Следи которой, конечно, "ведут в Россию".

Далее власть пытается продвинуть свою трактовку этих событий за океаном - мол, если не остановить заговорщиков, страна потеряет управляемость, а затем "Путин нападет".

Но судя из той информации, которая есть сейчас, фактаж у Банковой на руках очень слабый. И эта история, похоже, сыграет как раз против Зеленского (как и его вчерашняя провальная пресс-конференция).

В очередном "госперевороте" разбиралась "Страна".

Что заявил Зеленский о "перевороте"

26 ноября в ходе пресс-марафона президент выбросил перед журналистами домашнюю заготовку - объяснение своему конфликту с Ринатом Ахметовым.

"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д", - начал рассказывать Зеленский.

Он заявил, что для Ахметова это "подстава" и в данную войну "его вовлекают". Но, судя из слов президента, бизнесмена таки вовлекли, потому что "он начал ее (войну - Ред.)".

Затем он пригласил бизнесмена к себе в Офис - послушать запись. "Или в соответствующие органы", - многозначительно добавил президент, намекая на уголовное дело против Ахметова.

После чего Зеленский пообещал не бежать, как Янукович и не взбираться на бульдозер, как Порошенко. А в день "госпереворота" работать на Банковой.

В этот день, напомним, сторонники Порошенко из "Демсокиры" и "Руха опору капітуляції" намеревались выйти под Офис президента и потребовать отставки его главы Андрея Ермака. Видимо, тогда же, по теории Зеленского, и начнется его свержение.

"Антикапитулянтские" митинги сопровождают все президентство Зе, и какой-то мощной угрозы его власти они пока не представляли. Но Банковая сейчас подает дело так, что эти активности поддержат СМИ Рината Ахметова. Что станет отправной точкой антизеленского майдана.

И в рамках этой схемы бизнесмена подводят под "госпереворот". Но, как оказалось после пресс-конференции Зеленского, доказательства, которыми оперирует президент, мягко говоря, спорные.

"Пленки Ахметова"

Свет на таинственную аудиозапись, о которой говорил Зеленский, пролил журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер.

"Попытку государственного переворота, о которой упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму", - написал он у себя в твиттере.

Согласно источникам Миллера в Офисе президента, сотрудника российской спецслужбы зовут Василий Васильевич Лаптев. А имена трех украинцев - Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов. Утверждается, что это бывшие милиционеры.

В их разговоре с Лаптевым идет речь о том, что нужно использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности, борьбу между Зеленским и Ахметовым.

Но, хотя имя бизнесмена и упоминается, из разговора не следует, что он вообще причастен к этому разговору. Как передает Миллер, собеседники говорили, что им "надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым".

1 декабря инициаторы переворота якобы надеялись устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейшие беспорядки в столице.

Однако, судя по ремаркам журналиста, сам он сомневается в том, что ему зачитал по телефону источник в Офисе президента.

"Специфика заговора остается немного неясной, потому что я не слышал полную расшифровку стенограммы или оригинальный звук. Но то, что я услышал, не походило на дотошный и хорошо продуманный план. Предполагалось дестабилизировать Украину изнутри, используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым. Планируемая на 1 декабря акция протеста должна быть использована в качестве прикрытия. Похоже, что идея заключалась в том, чтобы привлечь к себе ахметовцев. Но неясно, случилось ли это", - прокомментировал Миллер.

По словам Миллера, Офис президента планирует передать аудиозаписи разговоров в спецслужбы США на этой неделе. Источник журналиста добавил, что таким образом в Офисе президента стремятся достичь "перемирия" с бизнесменом. То есть, если верить этому источнику, то цель была принудить бизнесмена к каким-то переговорам или уступкам.

Кто такие фигуранты пленок?

Настолько реальны эти записи (если они вообще в реальности существуют) - пока вопрос. Тем более, что в последние годы СБУ не раз публиковала "компромат", который был явно сфабрикован под текущие политические нужды.

Но если проанализировать информацию Кристофера Миллера и предположить, что записи - не фейк, то люди, которые фигурируют на пленках, никак с Ринатом Ахметовым не связаны.

Человек по имени Алексей Васильев находится во всеукраинском розыске с 2015 года. Он подозревается в незаконном обороте оружия. Его профиль висит на "Миротворце", поэтому это, судя по всему, не обычный криминал, и может быть связан с событиями 2014 года.

Но тот ли это фигурант - непонятно.

О другой персоне - Василии Грицаке - известно куда больше.

Это выходец из структур МВД и бывший депутат от Партии Регионов. При президентстве Януковича был замглавы Миграционной службы. А раньше был связан с консорциумом ЕДАПС - монополистом по производству документов строгой отчетности.

Но в орбиту Ахметова он не входил даже во времена Партии Регионов. И тем более вряд ли он установил с ним какой-то плотный контакт после того, как уехал из Украины после 2014 года.