Что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский. Реконструкция

Вчера новостью дня стало заявление президента Украины о якобы планируемом госперевороте. "Назначенном" уже на 1 декабря.
Зеленский заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю. И, мол, тот уже втянулся - тем, что его телеканалы начали критиковать президента.
То, что Банковая попытается объявить всех своих критиков "агентами Кремля" - было понятно уже давно (и точно так же делала предыдущая власть). Но вчера Зеленский во время своего пресс-марафона показал, как именно это будет происходить.
Как и при Порошенко, против критиков Офиса президента внезапно всплывают аудиозаписи с какой-нибудь "зрадой". Следи которой, конечно, "ведут в Россию".
Далее власть пытается продвинуть свою трактовку этих событий за океаном - мол, если не остановить заговорщиков, страна потеряет управляемость, а затем "Путин нападет".
Но судя из той информации, которая есть сейчас, фактаж у Банковой на руках очень слабый. И эта история, похоже, сыграет как раз против Зеленского (как и его вчерашняя провальная пресс-конференция).
В очередном "госперевороте" разбиралась "Страна".
Что заявил Зеленский о "перевороте"
26 ноября в ходе пресс-марафона президент выбросил перед журналистами домашнюю заготовку - объяснение своему конфликту с Ринатом Ахметовым.
"Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д", - начал рассказывать Зеленский.
Он заявил, что для Ахметова это "подстава" и в данную войну "его вовлекают". Но, судя из слов президента, бизнесмена таки вовлекли, потому что "он начал ее (войну - Ред.)".
Затем он пригласил бизнесмена к себе в Офис - послушать запись. "Или в соответствующие органы", - многозначительно добавил президент, намекая на уголовное дело против Ахметова.
После чего Зеленский пообещал не бежать, как Янукович и не взбираться на бульдозер, как Порошенко. А в день "госпереворота" работать на Банковой.
В этот день, напомним, сторонники Порошенко из "Демсокиры" и "Руха опору капітуляції" намеревались выйти под Офис президента и потребовать отставки его главы Андрея Ермака. Видимо, тогда же, по теории Зеленского, и начнется его свержение.
"Антикапитулянтские" митинги сопровождают все президентство Зе, и какой-то мощной угрозы его власти они пока не представляли. Но Банковая сейчас подает дело так, что эти активности поддержат СМИ Рината Ахметова. Что станет отправной точкой антизеленского майдана.
И в рамках этой схемы бизнесмена подводят под "госпереворот". Но, как оказалось после пресс-конференции Зеленского, доказательства, которыми оперирует президент, мягко говоря, спорные.
"Пленки Ахметова"
Свет на таинственную аудиозапись, о которой говорил Зеленский, пролил журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер.
"Попытку государственного переворота, о которой упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, готовили офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму", - написал он у себя в твиттере.
Согласно источникам Миллера в Офисе президента, сотрудника российской спецслужбы зовут Василий Васильевич Лаптев. А имена трех украинцев - Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов. Утверждается, что это бывшие милиционеры.
В их разговоре с Лаптевым идет речь о том, что нужно использовать общественное напряжение внутри Украины, в частности, борьбу между Зеленским и Ахметовым.
Но, хотя имя бизнесмена и упоминается, из разговора не следует, что он вообще причастен к этому разговору. Как передает Миллер, собеседники говорили, что им "надо быть готовыми выйти на контакт и начать сотрудничать с Ахметовым".
1 декабря инициаторы переворота якобы надеялись устроить протесты на Банковой, которые должны были бы спровоцировать дальнейшие беспорядки в столице.
Однако, судя по ремаркам журналиста, сам он сомневается в том, что ему зачитал по телефону источник в Офисе президента.
"Специфика заговора остается немного неясной, потому что я не слышал полную расшифровку стенограммы или оригинальный звук. Но то, что я услышал, не походило на дотошный и хорошо продуманный план. Предполагалось дестабилизировать Украину изнутри, используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым. Планируемая на 1 декабря акция протеста должна быть использована в качестве прикрытия. Похоже, что идея заключалась в том, чтобы привлечь к себе ахметовцев. Но неясно, случилось ли это", - прокомментировал Миллер.
По словам Миллера, Офис президента планирует передать аудиозаписи разговоров в спецслужбы США на этой неделе. Источник журналиста добавил, что таким образом в Офисе президента стремятся достичь "перемирия" с бизнесменом. То есть, если верить этому источнику, то цель была принудить бизнесмена к каким-то переговорам или уступкам.
Кто такие фигуранты пленок?
Настолько реальны эти записи (если они вообще в реальности существуют) - пока вопрос. Тем более, что в последние годы СБУ не раз публиковала "компромат", который был явно сфабрикован под текущие политические нужды.
Но если проанализировать информацию Кристофера Миллера и предположить, что записи - не фейк, то люди, которые фигурируют на пленках, никак с Ринатом Ахметовым не связаны.
Человек по имени Алексей Васильев находится во всеукраинском розыске с 2015 года. Он подозревается в незаконном обороте оружия. Его профиль висит на "Миротворце", поэтому это, судя по всему, не обычный криминал, и может быть связан с событиями 2014 года.
Но тот ли это фигурант - непонятно.
О другой персоне - Василии Грицаке - известно куда больше.
Это выходец из структур МВД и бывший депутат от Партии Регионов. При президентстве Януковича был замглавы Миграционной службы. А раньше был связан с консорциумом ЕДАПС - монополистом по производству документов строгой отчетности.
Но в орбиту Ахметова он не входил даже во времена Партии Регионов. И тем более вряд ли он установил с ним какой-то плотный контакт после того, как уехал из Украины после 2014 года.
Третий участник "пленок" - Эдуард Федосов.
Человек с такой фамилией был главой Полтавской областной милиции, уволен с должности в 2014 году. Однако он отрицает, что был участником каких-либо разговоров о "госперевороте". И говорит, что живет в Киеве, а не в Крыму. Он считает, что речь может идти о каком-то его однофамильце или просто об ошибке.
Даже если эти трое собеседников когда-то были знакомы с людьми Ахметова или с ним лично - непонятно, каким образом они могли подбить его на "госпереворот". Очевидно, что никаким весом в Украине или в окружении бизнесмена они не обладают. И однозначно не входят в близкий круг лиц с которыми Ахметов вообще готов обсуждать какие-то политические планы.
Да и на пленках, как заявлял Миллер, нет никакого сформированного плана и данных о том, что Ахметов к нему хоть как-то причастен.
Скорее речь идет о том, что Россия может использовать акции протеста в Украине и вражду Ахметова и Зеленского.
Но какова тогда цель заявлений Зеленского о госперевороте?
Напугать американцев, склонить Ахметова к уступкам
Как видим, у Зеленского перестали педалировать тему военного вторжения России, переключившись на угрозу внутренней дестабилизации. Стержнем которой пытаются сделать Ахметова.
Очевидно, что мало кто в Украине поверит, что бизнесмен через каких-то беглых отставников МВД вступил в сговор с Кремлем. Тем более, после всех провалившихся аналогичных историй времен Порошенко, инспирированных СБУ. Вспомнить хотя бы обвинения во времена МихоМайдана против Саакашвили, который "брал деньги у Курченко" - хотя в последнем случае хотя бы фигурировали записи разговоров с самим Курченко и с людьми из его окружения (хотя их достоверность была непонятна).
Но, видимо, "продать" историю с "госпереворотом" у Зе всерьез планируют на Западе, где не хотят нового майдана и считают, что это может ввергнуть Украину в хаос и дать повод России вернуть Киев под свой контроль.
Именно поэтому и сам Зеленский на пресс-марафоне, и источник Миллера в ОП говорили, что запись будет передана спецслужбам США и посольствам западных стран. Явно с целью вызвать у них страх дестабилизации в стране - вследствие якобы планируемых массовых протестов.
То есть решается три задачи.
Первая - дискредитация внутри страны Ахметова, его медиа и вообще всей оппозиции (что получается пока туго, как у общества вызвала глубокое недоверие информация о "госперевороте" и то, как она была преподнесена).
Вторая - вынудить Ахметова пойти на уступки угрозами, что его могут сделать "госизменником" (судя по резкой реакции Ахметова эта цель на данный момент не достигнута).
Третья - настроить западные посольства против Ахметова. Зеленский здесь пытается действовать по схеме Порошенко, который в свое время привлек Запад на свою сторону в борьбе против Коломойского.
Джо Байден, кстати, уже выразил обеспокоенность из-за заявлений Зеленского о возможности госпереворота в Украине.
“Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством”, - сказал президент США.
Хотя, судя по видео, не факт, что Байден вообще понял о чем его спросили и о каком "госперевороте" идет речь. Не исключено, что он имел в виду ситуацию на украинско-российской границе.
Нет гарантий и того, что попытка Зе убедить Вашингтон, будто "олигархи вместе с Россией готовят в Украине переворот" будет удачной.
Во-первых, крайне мутная доказательная база.
Во-вторых, от Зеленского на Западе также не в восторге по многим позициям.
В-третьих, сейчас основной удар по Зеленскому наносят не силы, которые в американском посольстве считают "пророссийскими", а широкий фронт промайдановских сил. Начиная от Петра Порошенко, включая Авакова и Яценюка, и заканчивая "соросятами". Всю эту компанию будет еще труднее привязать к России, чем Саакашвили во время МихоМайдана.
В-четвертых, Ахметов уже артикулировал свою позицию. Помимо того, что он назвал ложью обвинения в свой адрес, он сказал, что "как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны, и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было".
"Страна" уже писала, что, по данным источников, одной из главных причин конфликта Ахметова и Зеленского, стало требование Офиса президента к бизнесмену передать в управление Банковой телеканалы. Ахметов ответил на это отказом, после чего и началось противостояние.
Учитывая беспредельные решения СНБО по закрытию СМИ без суда и следствия, а также хамское поведение президента на вчерашней пресс-конференции в отношении журналистов, тема попыток Зеленского уничтожить свободу слова в Украине будет звучать все громче на всех уровнях.
И это уже сейчас серьезно мешает Банковой представить нарастающий политический кризис как результат "борьбы власти с олигархами". Куда более убедительной выглядит версия, что это сопротивление попыткам Зе установить в стране режим авторитарного правления.
В любом случае, с точки зрения Запада ситуация выглядит отнюдь не так однозначно как хотелось бы Зеленскому.
И это серьезный риск для президента.
Если американцы придут к выводу, что он выдумал историю с госпереворотом (либо сделал заявления исходя из явно сомнительной доказательной базы), в глазах Белого дома Зеленский сам превратится в фактор дестабилизации Украины - со всеми отсюда вытекающими.