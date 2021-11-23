Киев не хочет решать проблему Донбасса военным путем, а лучше Минских соглашений ничего нет об этом - заявил Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса и не видит альтернативы Минским соглашениям.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой газете "Zeit".

"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем", - сказал Кулеба.

По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война, и Украина не ищет войны". Кулеба также высказал мнение, что альтернативы Минским соглашениям нет.

"Лучше Минска у нас нет ничего. Это проблема. И я думаю, что Россия была бы счастлива, если бы это потерпело неудачу, потому что это развяжет им руки и даст им большую свободу. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь... На данный момент "Нормандия" и "Минск" находятся в коме, но они еще живы, и мы должны попытаться вернуть их в сознание", - подытожил Кулеба.