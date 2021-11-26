 

Почему Бутусов рискует "повторить судьбу Гонгадзе" рассказал Арестович

Политика Сегодня, 13:2354
Почему Бутусов рискует "повторить судьбу Гонгадзе" рассказал Арестович

Спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии "Стране" объяснил, почему журналист Юрий Бутусов, по его мнению, может повторить судьбу Георгия Гонгадзе.

"Для меня очевидно, что идет искусственная "накачка" Бутусова. Человек находится в не вполне адекватном психологическом состоянии – это видно и по мимике, и по жестам, и по тому, что он говорит. Профессиональный журналист никогда бы не позволил себе те вещи, на которые в последнее время идет Бутусов. Речь не только о словесном нападении на президента на пресс-конференции, а и о видео стрельбы, которое он выложил", – отметил Арестович.

По его словам, Юрия Бутусова информационно и психологически "накачивают" политические оппоненты Зеленского.

"Я вижу, как Бутусова сейчас "греют" фигуры, которым раньше он был поперек горла. Например, порошенковские спикеры, спикеры "Евросолидарности". Еще полгода - год назад для них Бутусов был главным злодеем, который чуть ли не привел к власти Зеленского. А теперь он для них – святой. И давайте вспомним видео с той пресс-конференции – даже если смотреть без звука, по выражению лица видно, что человек в измененном состоянии сознания. Бутусова "накачивают" очень сильно. За него вступаются Аваков, Турчинов, Порошенко, а Бутусов на этой волне делает глупость за глупостью. Кульминацией стало видео стрельбы. А теперь вопрос: зачем кому-то кого-то бесплатно "накачивать" у нас в политике? Где и когда у нас раздавали эфиры просто так, посвящали твиты и упоминали, сакрализировали фигуру? Это не только мое мнение, но и мнение профессиональных криминалистов", – рассуждает Арестович.

Арестович отрицает, что возбуждение уголовного дела по факту стрельбы Бутусова – это месть власти за дерзость журналиста в адрес Зеленского.

"Есть все признаки того, что Бутусова ускоренными темпами "засвечивают". Причем только в одной плоскости – что он противостоит власти, единственный человек, который набрался смелости и лично противопоставил себя президенту на пресс-конференции. И что теперь ему мстят – хотя это не так. При всем уважении, Бутусов точно не представляет для Офиса и для президента проблему. Его, балбеса, вообще спасать пора. У нас к нему скорее сочувственное отношение", – заявил "Стране" Арестович.

Алексей Арестович проводит параллели между тем, что произошло с Георгием Гонгадзе, и что сейчас происходит с Бутусовым.

"Вы помните, с чего началась история с Гонгадзе? Он на пресс-конференции в лицо Кучме заявил, что тот "плохой". Сценарий – как под копирку. Сейчас в стране анонсированы массовые протесты. Выставляют ультиматум Офису президента – снять Ермака. Эти две линии начинают сходиться. Ну, пришли они под ОП и требуют уволить Ермака – что дальше? Бессрочная забастовка? Нет причины отбросить все и пойти на крайние меры, потому что "страну надо спасать от нового Януковича", как они говорят. Нужен толчок. Кто может стать этим толчком? Человек, который единолично противостоит этому "новому Януковичу", "злодею Зеленскому". Если бы я это планировал, у меня было бы две сакральные жертвы: Василий Бурба и Юрий Бутусов. Как по учебнику", – заявил "Стране" Арестович

Правда, по словам Арестовича, Бурбе, в отличие от Бутусова, опасность не грозит.

"Бурба профессионал, он служил, он соображает, и по некоторым данным, он уже уехал из страны. Но эта информация нуждается в проверке. Юрий Бутусов же вообще не понимает, что с ним делают и куда его ведут. Его просто взяли за загривок, с ним работают психологически, думаю, что его "качают" фигуры, близкие к политсилам, которым выгодно сместить президента в ближайшее время. И можно увидеть сейчас на каналах Ахметова и традиционно в местах, где "тусуются" "ЕС", – уточнил Алексей Арестович.

Также Арестович видит здесь "российский след".

"Мы все привыкли объяснять российским следом, и оно звучит уже немножечко смешно, но тем не менее. Российские войска на границе. Сложнейшая дипломатическая борьба. Дом надо ломать и изнутри, и снаружи одновременно. Цель – создать политический кризис в Украине, сместить правительство, которое неуступчивое в Нормандском формате по отношению к российским "хотелкам". И представьте, что в этот момент случаются массовые беспорядки в Украине. Идеальная ситуация. Все это, даже если это абсолютные выдумки отдельно взятого Арестовича, очень логично кладется в канву происходящего. У буддистов есть пословица: озвученный демон слабеет наполовину. Если сценарий назвать публично, его потом реализовать сложнее. Поэтому считаю своим долгом уберечь Юрия Бутусова, Василия Бурбу и нашу страну от такого сценария, который далеко не маловероятен", – считает Арестович.

Он отметил, что еще не поднимал вопрос о предоставлении Юрию Бутусову государственной охраны.

"Я человек вне штата, но могу высказать свои опасения на совещании в Офисе. А там уже госорганы будут принимать решение. Для охраны одних слов Арестовича недостаточно, нужно обоснование, профессионалы должны оценить риски – Управление госохраны и, возможно, СБУ. Но я считаю, что госохрану Бутусову нужно предоставлять, потому что очень нехорошо все это пахнет", – сказал Арестович.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Арестович, Бутусов, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Зачем Бутусов стрелял из гаубицы и как это использует Банковая
Зачем Бутусов стрелял из гаубицы и как это использует Банковая
Сегодня, 09:25
Уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова
Уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова "по Донбассу" по статье "ведение агрессивной войны" открыло ГБР
Вчера, 20:39
Бутусов назвал Зеленского человеком без совести
Бутусов назвал Зеленского человеком без совести
26-ноя-2021, 18:10
Арестович грозится за 10 лет разработать украинские ракеты, которые долетят до Москвы
Арестович грозится за 10 лет разработать украинские ракеты, которые долетят до Москвы
25-окт-2021, 21:29
Арестович заявил что Кравчук перенесший операцию на сердце в ближайшее время не вернется в Украину
Арестович заявил что Кравчук перенесший операцию на сердце в ближайшее время не вернется в Украину
21-окт-2021, 14:02

Последние новости

13:39
События
Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль
13:26
Политика
Нардепам не дадут задать вопросы Зе в Раде, прессу также не пустят
13:23
Политика
Почему Бутусов рискует "повторить судьбу Гонгадзе" рассказал Арестович
13:22
События
Минцифры заявило что с сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявление на субсидию и перерасчет пенсии
13:17
Политика
Верховный суд уже отменял санкции СНБО. Главные аргументы
13:11
События
Песков заявил что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется
09:57
События
В Испании на выходных десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста
09:54
События
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой
09:53
События
Функция распознавания текста на изображениях появится в Telegram
09:50
События
Песков заявил что обвинения в адрес России могут быть подготовкой Украины к силовом решению на Донбассе
09:46
События
На референдуме жители Швейцарии поддержали требование о предъявлении ковид-сертификатов в общественных местах
09:27
События
В ВОЗ заявили что у переболевших ковидом выше риск заразиться "Омикроном", чем другими штаммами вируса
09:25
События
Зачем Бутусов стрелял из гаубицы и как это использует Банковая
09:20
События
В горсуд Тбилиси на заседание по делу о силовом разгоне митинга в 2007 году доставили Саакашвили
08:47
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2021
Вчера, 2021-11-28
22:55
События
Во Львове блогер-миллионик в День Голодомора закатил громкую вечеринку
22:52
События
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета
22:15
События
Спасатель рассказал, как выжил после взрыва на шахте Кузбасса
20:41
События
Новый "омикрон"-штамм коронавируса присвоил себе часть РНК человека
20:39
События
Уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова "по Донбассу" по статье "ведение агрессивной войны" открыло ГБР

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 20211282
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 20211236
Реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского555
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 ноября 2021521
Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые456
Журналист заявил что "доказательством" подготовки переворота с участием Ахметова стала запись разговора офицера ФСБ377
Дмитрий Гордон матерился в адрес Зеленского в студии у Шустера279

Досуг

Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Безопасные перила из нержавейки и стекла: выбор конструкции
Как выбрать перила из стекла и нержавеющей стали, где их заказать. Преимущества таких перил перед остальными.
Сегодня, 08:2683
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
Зачем компании нужен сайт: основные причины создания
В наши дни все сферы деятельности стремятся перейти в сетевое пространство. Считается, что у бизнеса нет будущего без собственного веб-ресурса.
Сегодня, 08:2277
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
Выбрать первую обувь малышу достаточно сложно. На территории Украины свою продукцию реализуют многие производители. Многие мамы приобретают детские кроссовки, в которых малышу комфортно и удобно двигаться.
Вчера, 11:22135
VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
Современный рынок хостинга на сегодняшний день велик и разнообразен, готов предложить потребителю немалое количество разнообразных услуг. Среди всего этого особое место занимает так называемый Virtual Private Server, или VPS.
27-ноя-2021, 18:32176
Маркет Двери
Маркет Двери
Компания Маркет Двери одна из крупнейших в Украине по продаже дверей. В интернет магазине есть тысячи дверей, как межкомнатных, так и входных. В Киеве есть 8 наших розничных магазинов.
27-ноя-2021, 10:41110
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Батькам завжди хочеться піклуватися про свою дитину якнайкраще. Й одна зі складових цього піклування — вибір одягу з натуральних, безпечних матеріалів.
26-ноя-2021, 20:38186

События

Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль
Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль
Российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Валиеву), который после обвинений главы Следственного комитета РФ покинул страну, представители Кремля предлагают вернуться и сотрудничать с властью.
Сегодня, 13:3945
Минцифры заявило что с сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявление на субсидию и перерасчет пенсии
Минцифры заявило что с сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявление на субсидию и перерасчет пенсии
В понедельник, 29 ноября, в портале "Дия" появятся новые услуги, связанные с социальной сферой.
Сегодня, 13:2250
Песков заявил что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется
Песков заявил что подготовка встречи Путина с Зеленским не ведется
В Кремле заявили, что на данный момент подготовка к встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется. 
Сегодня, 13:1151
В Испании на выходных десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста
В Испании на выходных десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста
В субботу, 27 ноября, десятки тысяч испанских полицейских прошли по Мадриду в знак протеста против изменений закона о безопасности, которые, по их словам, помешают им выполнять свою работу.
Сегодня, 09:5779
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой
Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой
Скончался Тор "Apetor" Экхофф - норвежский блогер и "морж". Экхофф провалился под лед 26 ноября.
Сегодня, 09:54172
Функция распознавания текста на изображениях появится в Telegram
Функция распознавания текста на изображениях появится в Telegram
В Telegram добавят встроенную функцию распознавания текста на изображениях. Сейчас ее уже тестируют в бета-версии приложения для iOS.
Сегодня, 09:5381
7 Днів