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Политика Сегодня, 09:5779
Найдет ли "Слуга народа" в Раде голоса за главные законы

Главным вопросом повестки дня работы Верховной Рады на этой неделе будет проект государственного бюджета на 2022 год, который планируется рассмотреть во втором чтении.

Хотя и без него Раде предстоит голосовать за ключевые законопроекты. На вторник, 30 ноября, намечено голосование за проект налоговых изменений №5600 (он предполагает повышение налогов для физических и юридических лиц). В среду, 1 декабря, с ежегодным посланием к парламенту выступит президент Владимир Зеленский.

На четверг, 2 декабря, запланировано рассмотрение не только бюджета, но и новой редакции законопроекта о столице №2143-3.

Фоном для этих голосований будет политическая борьба, которую Офис президента (ОП) с нарастающим ожесточением ведет сейчас сразу с несколькими группами влияния, так что интересно, хватит ли вообще у власти голосов для принятия нужных ей решений.

Подробности - в статье "Страны".

Пугают бюджетной ночью

В предварительной повестке предпоследней в этом году пленарной неделе второе чтение проекта бюджета-2022 не значится. Но о таких планах рассказал первый вице-спикер Александр Корниенко. Его рассмотрят в четверг.

“Хотелось бы, чтобы на этой неделе мы его рассмотрели, потому что оставлять такой важный процесс на последнюю пленарную неделю (14-17 декабря - Ред.) рискованно, учитывая, что далее у нас, согласно календарному плану, нет деятельности в сессионном зале, а есть деятельность на округах и в комитетах”, - заявил первый вице-спикер.

А спикер Руслан Стефанчук, говоря о бюджете, прибег к угрозам, пообещав депутатам в случае оттягивания или провала голосования “бюджетные ночи” (то есть рассмотрение главного финансового документа круглые сутки до победного конца - Ред.) и отмену новогодних каникул для депутатов.

“Если мы не голосуем во втором чтении, мы открываем постатейное голосование, и это значит, что депутаты должны быть готовы, что к Новому году мы изменим календарный график и будем каждый день голосовать постатейно, чтобы Украина к Новому году получила бюджет. Это важно не столько для депутатов, как для народа Украины, это важно для органов местного самоуправления. Иначе мы зайдём в принципе в позорную процедуру, 1/12 бюджета, я бы этого очень не хотел”, — заявил Стефанчук на брифинге. 

Выступление президента: защита от среднего пальца

Кроме того, на этой неделе ожидается еще событие - выступление президента 1 декабря в Верховной Раде.

Корниенко уже заблаговременно призывает депутатов не устраивать ему обструкцию. 

“Есть определенная статья в регламенте. Это процесс (выступление главы государства с ежегодным посланием - Ред.) не включает обсуждений, выступлений, вопросов. И мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут придерживаться в данном случае регламента, а также высокого уровня правовой культуры и даже поведенческой культуры”, - сказал Корниенко.

По всей видимости, он намекал на скандал со средним пальцем народного депутата Гео Лероса в сторону присутствующих в Раде Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака 4 ноября. 

Впрочем, с учетом высокого “градуса” отношений президента с рядом парламентских политсил сомнительно, что призывы Корниенко возымеют действие.

Ключевой законопроект

Во вторник же одним из первых законопроектов в повестке дня, судя по всему, станут изменения в Налоговый кодекс №5600, которые предстоит принять в целом. Для Банковой это принципиальный законопроект. И не только потому, что он должен обеспечить 15 млрд гривен дополнительных доходов в бюджет, которые уже заложило в проект бюджета правительство.

Но и по политическим причинам. Помимо прочего он предполагает увеличить ренту на добычу руды (что ударит по бизнесу Рината Ахметова, с которым ОП сейчас вошел в клинч). Правда, заодно он повышает налоги и для прочего украинского бизнеса, а заодно и для обычных украинцев. 

Поэтому шел он изначально с большим трудом. Не просто будет собрать за него голоса и сейчас.

Один из лоббистов проекта №5600, глава “налогового” комитета Даниил Гетманцев (СН) в комментарии "Стране" сказал, что законопроект продолжают “сбивать”, но откладывать голосование уже якобы не будут.

“Поиск аргументов почему нет, выдумывание фейков должны иметь временные рамки”, - заявил “Стране” Гетманцев (СН), выразив уверенность, что голоса за законопроект будут, однако даже некоторые депутаты от СН, которые “считают себя умными”, якобы продолжают ему слать “разные надуманные претензии”. 

Неофициально же депутаты говорят, что с голосами туго. И проект может пройти толко если за него проголосуют еще какие-то фракции или группы.

“Власть делает вид, что все хорошо с №5600. Но это только игра. В частных разговорах они делятся опасениями, что проект провалится. Слишком он неоднозначный и вызывает возмущение не только у Ахметова, но и у куда более широких слоев. Надежда, что СН помогут голосами “За будущее” и “Доверие”. Но там тоже есть сомневающиеся то ли по своим соображениям, то ли по просьбе со стороны. В “Слуге народа” не удается собрать “і мертвих, і живих, і ненарожденних”. Кто-то заболел, кто в заграничной командировке. Это если не брать тех, кто будет сознательно уклоняться от голосования. А есть еще группа Разумкова (экс-спикер Дмитрий Разумков - Ред.), у которой свои задачи. В общем я даю только 70%, что соберется достаточно голосов. Не исключаю даже, что рассмотрение опять перенесут. Хотя тянуть дальше некуда. Изменения должны вступить в силу с Нового года”, - говорит собеседник.

Похожая ситуация с голосами ожидает и проект бюджета, правительственную версию еще никто не видел. “Многие так и говорят “слугам” (да и в их фракции тоже это звучит): “Мы договаривались, конечно, но давайте сначала посмотрим текст, подготовленный Кабмином. Не  думаю, что министр финансов Сергей Марченко что-то новое “слугам” расскажет на заседании их фракции. Субвенции мажоритарщикам останутся, но там же много чего другого есть”, - говорит источник в руководстве одной из фракций. 

Правда, в СН говорят, что за бюджет голосов все же больше, чем за 5600. Но во-первых, не-намного больше, а во-вторых, если не примут 5600, то придется полностью перевёрстывать бюджет.

Закон о столице подвис 

Непонятно, как в таких условиях ОП собирается еще провести новый закон о столице, который пока что стоит в повестке дня на четверг. Там тоже все плохо с поддержкой, хотя по слухам замглавы фракции СН и кум главы ОП Андрея Ермака Николай Тищенко взялся собирать голоса.

“По голосам за закон о столице сейчас активно включили Тищенко, так как пообещали ему должность главы КГГА. Николай реально в некотором плане эффективнее, чем Давид. У него другие методы: если Арахамия может угрожать “папками СБУ”, то Николай пока пытается искать точки соприкосновения. Ну и Коля максимум в личной беседе может обматерить, если идёшь в отказ, но угрожать не станет. Пока голосов не хватает”, - говорит собеседник во фракции СН.

Подтверждает нехватку голосов и собеседник в руководстве одной из оппозиционных фракций. 

Поэтому, по предварительной информации, законопроект могут вновь перенести. Но окончательно решение еще не принято.

"Ближе к четвергу определяться по обстановке", - говорит источник в "Слуге народа".

Контролирует ли Банковая парламент?

Предстоящая неделя покажет, может ли Офис президента собирать голоса под нужные ему законопроекты в условиях фактического отсутствия монобольшинства после появления "группы Разумкова".

Власти нужно находить общий язык с партнерами по фактической коалиции - депгруппами “За будущее”  и “Доверие”, без чьих голосов даже важные законопроекты могут не пройти. Это новая и неприятная реальность для “слуг”, привыкших гословать на свое усмотрение.

“Право СН единолично принимать законы осталось в истории Украины. Теперь надо договариваться и соблюдать приличия. Вот и поглядим, дошло ли это до наших коллег (“слуг народа” - Ред.)” - говорит собеседник в руководстве одной из фракции.

Впрочем, все для Банковой может быть еще хуже. Нарастание политического кризиса на фоне обострения противостояния Зеленского с Ахметовым и другими влиятельными людьми в стране может привести к тому, что враги Зе попытаются устроить ему в Раде показательную порку.

Ее возможный сценарий описал директор Института будущего, экс-нардеп Вадим Денисенко, анализируя итоги пятничной пресс-конференции Владимира Зеленского.

"С большой долей вероятности мы можем предположить, что пресс-конференция приведет к скачкообразному падению рейтинга президента на 3-5% в краткосрочной перспективе с дальнейшим негативным прогнозом. Если этот прогноз оправдается, то первая попытка сломать большинство в Раде состоится во время голосования за бюджет, а реальная потеря большинства может произойти в феврале-марте 2022 года и, соответственно, может произойти смена правительства", - прогнозирует Вадим Денисенко. 

Будет ли запущен сей процесс на этой неделе, увидим в ближайшие дни. 

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Теги: news, новости, Украина, Слуги_народа, 7dniv, 7dnivinfo, Бюджет  
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