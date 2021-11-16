Путин сказал, что его уже более 20 лет пугают Китаем

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет" обратил внимание на нарастающую мощь КНР и заявил, что еще с начала 2000-х его пугают "китайской угрозой", однако по итогу те, кто это делал, изменили свою политику в отношении Китая.

Слова президента РФ цитируют РИА Новости.

"Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду, нормам международного права. Но факт остается фактом: соперничество нарастает. Оно, на мой взгляд, приобретает неудобоваримый характер, например, создание альянса в Тихоокеанской зоне, в составе США, Великобритания, Австралия. Когда создают союзы против кого-то, то это не ведет к улучшению ситуации в регионе, а наоборот, напрягает ситуацию", - сказал Путин.