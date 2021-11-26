Очередную затратную инициативу анонсировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский, выступая 1 декабря в Раде с посланием, заявил, что в следующем году в Украине стартует "большая термомодернизация" - речь о программе по утеплению домов, детсадов, больниц, школ и т.д.

"В 2022 году приступим к большой термомодернизации. Планируем утеплить тысячи многоэтажных домов, школ, садов, больниц. Это позволит нам застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и позволит нам впервые получить настоящую энергетическую независимость", - сказал Зеленский.

Какой общем бюджетных средств будет спущено на эту программу Зеленский не уточнил.