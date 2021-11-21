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Политика Сегодня, 13:5580
Об окончательном уходе из политики объявил экс-канцлер Австрии Курц

В четверг, 2 декабря, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, с которого в ноябре сняли депутатскую неприкосновенность, объявил об окончательном уходе из политики.

Об этом сообщает Кurier.

О своем решении окончательно уйти из политики 35-летний Себастьян Курц объявил на пресс-конференции. Указано, что на решение политика повлияло в том числе рождение его сына Константина, мальчик родился меньше недели назад.

Кроме того, свою роль, вероятно, сыграли расследования, проведенные прокуратурой по делам экономики и коррупции (WKStA), которая вынудила Курца уйти в отставку с поста канцлера в октябре.

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Теги: news, новости, Украина, Курц, политика, 7dniv, 7dnivinfo  
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