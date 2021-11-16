 

Как будет работать "экономический паспорт украинца" и почему Зе о нем вспоминал сейчас

Политика Сегодня, 16:3166
Как будет работать "экономический паспорт украинца" и почему Зе о нем вспоминал сейчас

В среду, 1 декабря, Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, анонсировал экономический паспорт украинцев - государственный депозит, на который после рождения ребенка будут поступать средства.

Воспользоваться ними можно будет с 18 лет, правда, речь идет только о возможности оплатить учебу или жилье.

Нечто подобное уже реализовано во многих странах мира - например, в России или ОАЭ. Но только там тратить "детские" деньги можно не дожидаясь 18 лет, а почти сразу. Поскольку жилье многим семьям с детьми нужно уже сегодня, а не через 18 лет. 

Иными словами, выплаты по украинскому экономическому паспорту если и наступят, то когда-то потом - и точно не при этой власти.

Интересно, что даже в таком урезанном виде Зеленский почему-то на два с половиной года забыл о своем предвыборном обещании - ведь оно было указано еще в его президентской программе 2019 года. И вспомнил о нем лишь сейчас, когда его рейтинг начал стремительно падать.

Разбирались, как будут работать экономические паспорта украинцев и как их выдают в других странах.

"Паспорта" за счет олигархов к 2037 году

Экономические паспорта украинцам Зеленский обещал еще в своей предвыборной программе.

"Необходимо ввести экономический паспорт украинца. Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.п.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления в качестве собственного стартового капитала" - говорилось в одном из пунктов программы.

После этого, в октябре 2019 года, Зеленский рассказывал, что законопроект уже в разработке, и занимается им собственно автор этой идеи Руслан Стефанчук. 

Но 16 января 2020 года подал его в Раду не вице-спикер, а нардеп-мажоритарщик Дмитрий Костюк. В законопроекте говорится, что на детей, рожденных после 1 января 2021 года, заводится счет, куда поступают средства из "Фонда будущего". А сам фонд наполняется в размере одного процента от продажи всех полезных ископаемых в стране. 

С 2039 года накопленные в "Фонде" средства бы начали равномерно распределять между всеми детьми, прожившими в Украине 18 лет. Куда их тратить, юноши и девушки должны были решать сами. 

Правда, непонятно было, кто данный фонд будет наполнять, о чем и заявил бюджетный комитет Рады, рассмотрев проект Костюка.

С тех пор более года об "экономическом паспорте" ничего слышно не было. Пока Зеленский не начал вводить санкции против компаний, которые ведут разработку недр. Под санкционный каток в марте 2021 года попало 19 таких компаний. А чтобы объяснить, зачем он это сделал, Зеленский объявил, что возвращается к своей предвыборной идее.

По этому паспорту "все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине", - заявил тогда президент. 

Заявил - и тут же забыл. По крайней мере никаких движений после этого не последовало.

Прошло еще более полугода, и Зеленский снова вспомнил об "экономическом паспорте". 1 декабря, выступая в Раде, он пообещал, что подаст законопроект в ближайшие десять дней. 

"Вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон 5600, который увеличивает рентную плату за использование природных ресурсов Украины. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю история независимости я вношу законопроект "экономический паспорт украинца". Эти средства, плата за использование наших украинских недр, будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины" - заявил президент.

Он добавил, что средства от рентных платежей за использование природных ресурсов Украины будут накапливаться на персональных счетах. После достижения совершеннолетия эти средства можно будет потратить на получение образование в Украине либо на покупку жилья (как оговорился президент - "життя", то есть на покупку жизни). 

"Благодаря этому закону наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей", - добавил Зеленский.

То есть, как и весной, заявления об "экономическом паспорте" прозвучали на фоне политических разборок с теми, кого Зеленский называет "олигархами". Второй аспект - помимо высшего образования появилась возможность купить жилье. 

Как это будет работать?

Позже депутат "Слуги народа", глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, как это будет работать. 

По его словам, дети, у которых будет такой документ, на момент достижения 18 лет, будут иметь на специальных счетах по 10 тысяч долларов - только в гривне.

"Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", - сказал нардеп.

Он не исключил, что такую возможность предоставят детям, рожденным с 2019 года, то есть после победы Владимира Зеленского на выборах. Чем провинились дети, которые родились, например, годом ранее - непонятно. 

Но самое главное - первые 10 тысяч долларов могут получить лишь в 2037 году, когда Зеленского при власти уже точно не будет и отвечать за выполнение этого обещания уже будет некому.

При этом так же непонятны конкретные механизмы финансирования "экономического паспорта". Президент заявил о нем после упоминания закона, который повышает ренту на добычу руды. То есть деньги на эту инициативу, по всей вероятности, хотят включить как увеличенный налог на пользование недрами. 

Проще говоря, забирать этот "налог с олигархов" начнут уже сейчас. А детям платить станут когда-нибудь потом и не при этой власти. В чем, видно, и состоит главная идея законопроекта. Который позволит властям с одной стороны громко пиариться, с другой - получить новую статью дохода.

Более того, как говорят некоторые из "слуг народа", средства, которые будут аккумулироваться на счетах украинских детей до достижения ими совершеннолетия будут вкладывать в государственные ценные бумаги. То есть, это будет способ подпитки "пирамиды ОВГЗ", на которой сейчас держится наполнение бюджета. 

В общем, в этой истории слишком много политики и сиюминутных соображений. Хотя в странах, которые уже реализовывали подобные механизмы, они работают несколько иначе.

Маткапитал в России и депозит в ОАЭ. Как в других странах?

Практика депозитов от государства при рождении ребенка есть и в других странах.

Например, в ОАЭ за счет доходов от нефти и газа к 18 годам у граждан накапливается порядка 100 тысяч долларов. Счет на каждого нового гражданина при рождении открывают в еще одной нефтяной стране - Кувейте. 

То есть, как видим, это похоже на идею Зеленского, только суммы в десять раз выше. 

Единственная страна в Евросоюзе с практикой госдепозита при рождении ребенка - Ирландия. Там речь идет о денежных выплатах в эквиваленте около 2 500 долларов, которые можно снимать частями, но всю сумму можно получить только по достижению 12 лет.

Также существуют программы, где деньги, как и в случае Украины, можно потратить только на определенные цели. Например, на жилье или лечение. 

В России это называется материнским капиталом. И проходит как выплаты матери после рождения ребенка. В 2021 году речь шла о суммах 483 тысячи рублей (около 6500 долларов) за первого ребенка и 639 тысяч (порядка 8600 долларов) за второго.

Эти деньги можно потратить гораздо быстрее - когда ребенку исполнится три года. Так отсекаются те, кто рожает детей для получения денег, а потом отказываются от них.

Маткапитал предусмотрен только для оплаты определенного перечня услуг: улучшений условий жилья, получения образования или сохранения на пенсионном счету матери. Чаще всего его тратят именно на жилье. С материнским капиталом работают почти все застройщики, а также банки, выдающие ипотечные кредиты.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, экономический, паспорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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