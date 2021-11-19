Переговоры о размещении войск НАТО на границе с Беларусью ведет Польша

Польша ведет предварительные переговоры о том, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО были размещены на границе страны с Беларусью.

Об этом со ссылкой на представителя президентской канцелярии Петра Чвика пишет "Польское радио".

"Ведутся предварительные переговоры, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО поддержали наши подразделения на польско-белорусской границе", - сказал Чвик.

Он также заявил, что миграционный кризис на границе с Беларусью, по его мнению, является политическим, и его целью является попытка "дестабилизировать ситуацию на границе между Беларусью и Евросоюзом".

Петр Чвик анонсировал, что строительство стены на границе с Беларусью завершится к середине 2022 года. Ее предполагается оснастить датчиками движения и всепогодными камерами наблюдения.