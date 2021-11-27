В начале следующей недели Путин и Байден могут созвониться по видеосвязи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут созвониться по видеосвязи уже в начале следующей недели.

Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Президенты могут переговорить уже во вторник, 7 декабря, однако пока что окончательно дата не согласована. Главы государства планируют обсудить предложение Владимира Путина по поводу нерасширения НАТО на восток.

Вместе с тем, ранее президент США Джо Байден говорил о намерении обсудить с российским коллегой ситуацию на украинско-российской границе.