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Политика Сегодня, 10:39147
200 уголовных дел против Рината Ахметова активизирует генпрокурор Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова прозрачно намекнула, что Офисе генпрокурора активизирует сотни уголовных дел по компаниям и лицам, связанным с предпринимателем Ринатом Ахметовым. Также она дала понять, что число дел может еще увеличиться.

Об этом она написала 2 декабря в Фейсбуке.

Свой пост генпрокурор озаглавила "Большой бизнес в скорлупе политики и собственных СМИ будет уважать закон".

К теме уголовных дел Венедиктова подошла издалека, на три больших абзаца расписав, что в Украине разыгрывается некое политическое шоу, что страну штормит и ее Офис не будет оставаться в стороне, а сама она "не устраивалась на работу в кукольный театр". 

Также она заявила, что вправе "реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат". 

После чего перешла к делу.

"Повторюсь и подчеркну – я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в столь острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т.д. Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более чем 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики по орбите этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен", - сообщила Венедиктова.

В конце записи она пообещала, что лично войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам.

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Теги: news, новости, Украина, Венедиктова, 7dniv, 7dnivinfo, Ахметов  
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