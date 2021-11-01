Фигурантов дела вызвала к себе ВСК по расследованию смерти Полякова

Временная следственная комиссия (ВСК) по вопросу расследования обстоятельств смерти нардепа Антона Полякова, в пятницу, 3 декабря, провела второе заседание.

Следующее заседания этой ВСК пройдет 9 декабря, там заслушают объяснения фигурантов уголовного производства.

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура по итогам заседания ВСК в своем Telegram-канале.

Сегодня, по его данным, было принято решение вызвать на следующее заседание ВСК для дачи объяснений и доклада фигурантов уголовного производства, судмедэкспертов и правоохранителей, ведущих следствие.

Также к будущему заседанию решили получить копии материалов производства.

Вместе с тем, к следующему заседанию, которое пройдет 9 декабря, ВСК ожидает получить данные трекинга телефонных номеров у операторов мобильной связи, получить доступ к камерам наблюдения системы "Безопасный город" в Киеве.