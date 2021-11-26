Арахамия заявил что закон Зеленского о двойном гражданстве не позволит голосовать в двух странах

Закон о двойном гражданстве, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как безотлагательный, не предусматривает возможности голосовать в двух странах.

Получившие двойное гражданство должны будут определиться, в какой из стран они хотят участвовать в выборах.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе брифинга.

По словам Арахамии, в законе есть пара предохранителей. Первый касается того, что люди с российским паспортом не смогут претендовать на украинский. А второй подразумевает, что обладателям двух паспортов надо будет выбрать, в избирательном процессе какой страны они хотят принимать участие.

"Например, гражданин США или Канады при получении украинского паспорта должен определиться, за какую власть и где он голосует. Если он живет в США, то у него будет украинский паспорт, но не будет возможности голосовать здесь, потому что он голосует за президента США и Сенат. Не может человек голосовать в двух странах, так не работает. Там есть так называемый "принцип оседлости". Если центр его жизненных интересов тут, он голосует тут, если там - то за власть там", - объяснил глава фракции.