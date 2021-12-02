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Политика Вчера, 21:5561
Как Зеленский "предотвратил" госпереворот рассказали в Офисе президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал акцию протеста 1 декабря сторонников Порошенко и националистов против политики Владимира Зеленского.

Он объяснил, почему при этом не случилось анонсированного президентом на тот же день госпереворота.

Мнение Подоляка приводит издание LIGA.net.

Советник Ермака считает, что переворот не состоялся из-за пристального внимания общественности.

"Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает", - заявил Подоляк.

Также он увидел положительные стороны в том, что Зеленский сообщил о госперевороте. 

"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти. Появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны. А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет. Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический", - объяснил Подоляк.

Также он считает, что малочисленность акции протест 1 декабря и ее безрезультатность объясняется кроме прочего "серьезным вниманием западных политиков и дипломатов к происходящему". 

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Теги: news, новости, Украина, Подоляк, ОП, 7dniv, 7dnivinfo  
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