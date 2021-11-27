В новой зраде Зеленского обвинил экс-разведчик

Бывший заместитель экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбы Роман Червинский рассказал ранее неизвестные подробности операции задержания Владимира Цемаха.

Этого командира ПВО "ДНР" в Снежном украинские спецслужбы считали причастным к катастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году.

Червинский раскрыл детали дела ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Его данные тянут на новую "зраду" в отношении Владимира Зеленского.

Как считает Чернинский, Цемах был бы ценным свидетелем для Нидерландов в деле МН17. Цемаха похитили в Снежном украинские спецслужбы, накачали транквилизаторами, усадили в инвбалидное кресло, привезли в Трудовские (пригород Донецка), а оттуда "волчьими тропами" доставили в Марьинку. По дороге один разведчик подорвался на мине и погиб.

Как утверждает Чернинский, Цемаха якобы потребовал себе Владимир Путин. И в итоге командир ПВО "ДНР" пробыл в СИЗО два месяца, после чего Зеленский отправил его на обмен.

Червинский по этому поводу заявил о фактическом срыве "уникальной спецоперации" и потере ценного свидетеля.

Тему Цемаха подхватили другие гости студии. Они провели параллели с историей "вагнеровцев" и подвели к выводу, что на Банковой сидят "кроты".