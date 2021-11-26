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Политика Сегодня, 16:0764
Трепак заявил что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение в "угольной госизмене"

В ближайшее время Офис генерального прокурора может предъявить подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Об этом сообщил бывший замгенпрокурора Виктор Трепак в Fасebook.

"По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором "проходят" В.Медведчук и экс-министр энергетики В.Демчишин. Подготовленный Офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения", – написал Трепак.

По его словам, бывший заместитель генпрокурора заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова подписание подозрений, которые имеют политический резонанс, поручала одному из своих замов. Для этого на нужное время она наделяла такого человека статусом "исполняющего обязанности генпрокурора". А сама в это время, по информации Трепака, срочно отбывала в командировку или отпуск.

"Насколько известно, Ирина Валентиновна как раз собралась в десятидневную командировку в США. Именно в это время может и состояться сообщение о подозрении пятому президенту – конечно, если на Банковой уже принято политическое решение. Интересно, кому из заместителей генпрокурора на этот раз представится "честь" выполнить такую щепетильно-ответственную функцию", – пишет Трепак в свое посте.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, дело, уголь, 7dniv, 7dnivinfo  
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