Шольц еще официально не стал канцлером, но уже намерен возглавлять правительство Германии больше одного срока

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц, которого официально еще не утвердили на должность, намерен возглавлять правительство больше одного срока.

Он заявил, что коалиция "светофора" планирует работать вместе, в "дружеских отношениях".

Об этом сообщает FAZ.

Как пишет издание, на съезде партии СДПГ будущий канцлер Шольц подтвердил свое намерение оставаться в немецком правительстве более четырех лет. Политик также добавил, что новая коалиция в составе возглавляемой им политсилы, "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии собирается работать вместе, "чтобы по-дружески сотрудничать и быть снова избранной" на новый срок.

"В Германии может произойти прорыв", - считает Шольц.

Он также уточнил, что новое правительство пришло к власти в решающий момент и попытается добиться прогресса в решении нынешних проблем.