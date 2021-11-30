 

Как у Зеленского хотят поменять Конституцию

Политика Сегодня, 09:4166
Как у Зеленского хотят поменять Конституцию

Парламенту и обществу предложено обсудить новый проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти. Еще до регистрации в парламенте документ выложили в свободном доступе, сопроводив комментариями. Смысл в том, чтобы дать какое-то время на дискуссию, по результатам которой должна быть подготовлена более-менее компромиссная редакция, которую и зарегистрируют.

А после регистрации внесение серьезных поправок в текст, мол, невозможно. 

Исходя из выложенного проекта, девять статей Конституции получат полностью новую редакцию. Не все предлагаемые изменения, правда, станут новостью. 

Так, описываемая в этом проекте модель административно-территориального устройства, включающая общины, уезды (вместо районов, хотя это название может и не поменяться), области и автономную республику Крым, озвучивалась и раньше.

Вместо местных госадминистраций создаются префектуры во главе с префектами, которые следят за соответствием решений местного самоуправления законодательству.

При этом львиная доля функций по исполнительной власти в регионах будет передана от нынешних обладминистраций исполкомам, формируемым областными советами. Такие же исполкомы будут созданы и уездными/районными советами, если те сохранятся.

В тоже время, есть и некоторые важные нововведения. Среди которых нет, однако, важнейшего элемента, который прописан в Минских соглашениях - особого статуса Донбасса (напомним, что таковой был прописан в практически аналогичных изменения к Конституции, которые были разработаны и проголосованы в первом чтении еще при Порошенко в 2015 году, однако с тех пор проект положили под сукно).

Также пока непонятен главный вопрос - будут ли голоса за новый законопроект? Ведь документу предстоят три голосования, в ходе последнего из которых он должен получить поддержку не менее 300 депутатов.

На манеже все те же

Банковая возвращается к идее переписать Конституцию в части децентрализации. Новый вариант изменений в Основной закон с комментариями уже выставили на публичное обсуждение.

“Накануне дня местного самоуправления (7 декабря - Ред.) мы подготовили отчет по результатам публичных консультаций относительно изменений в Конституцию в части децентрализации. Почти два года продолжались публичные консультации с представителями самоуправления. Мы взяли четыре базовые ассоциации: Ассоциация городов Украины, Всеукраинская ассоциация общин, Украинская ассоциация районных и областных советов, Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных общин. И за два года наработано текст изменений в Конституцию”, - сказал Корниенко журналистам в парламентских кулуарах. 

По его словам, в парламенте обсуждение проекта будет организовано на базе комитетов по вопросам правовой политики и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Рабочая группу, которую еще предстоит создать, подготовит документ к регистрации в качестве законопроекта.

В комментариях к тексту говорится, что он “существенно отличается” от законопроекта № 2598 на аналогичную тему, внесенном Офисом президента в декабре 2019 года, дважды переписанном и в итоге отозванном из Рады.

Тот проект, “критически принятый представителями местного самоуправления”, тем не менее, стал отправной точкой для новых публичных консультаций о характере изменений по части децентрализации. В итоге “более 80%” текста президентского проекта было изменено и отредактировано, также уточнили терминологию.     

Вместе с тем, в новом документе центральное место тоже занимает община, которая, как и в проекте № 2598, является основой самоуправления и первичной единицей в системе нового административно-территориального устройства. Община получает право свободно решать вопросы местного значения, которые государство не передаст в компетенцию других органов, и распоряжаться своей казной. 

Общины входят в состав уездов (повіти по-украински). Правда, может сохраниться и нынешнее название административно-территориальных единиц - районы. Переименование оставили на усмотрение Верховной Рады (и таких пунктов несколько, мы к ним еще вернемся).

Области, Автономная республика Крым состоят из уездов.

Кстати, в ходе переписывания предлагается переименовать также Днепропетровскую и Кировоградскую области, которые, несмотря на декоммунизацию, сохранили названия из-за упоминания в Конституции. Области предлагают назвать, соответственно, Днепровской и Кропивницкой.

Облгосадминистрации упраздняются, вместо них - исполкомы областных советов. Останутся ли районные/уездные советы и, соответственно,будут ли при них исполкомы, зависит от решения опять-таки парламента. 

Оставлен в новом проекте и институт префектов, из-за которых было сломано немало копий при рассмотрении президентского проекта № 2598. Префекты получают право административного надзора, то есть будут следить за законностью актов местного самоуправления и обращаться в случае необходимости в суд.

Как писала “Страна”, споры из-за статуса префекта, порядка его назначения и подчинения стали основной причиной отзыва Зеленским своего проекта. Изначально в ОП хотели сделать префектов эдаким оком президентовым за местным самоуправлением. Предполагалось назначать их указом главы государства по представлению Кабмина. По сути президент мог бы через своих представителей блокировать работу любых выборных органов власти и заменять их своим представителем еще до решения суда на основании лишь обращения префекта, заподозрившего нарушение закона.

А через суд, находящийся в Киеве, гарант мог и распускать их. Выходила не децентрализация, а напротив, централизация страны.

Видя угрозу, местные элиты, в последнее время весьма укрепившиеся, сумели организовать сопротивление Банковой в парламенте. Проект, даже после корректировки и перевнесения, даже не попытались внести в повестку дня и отправить на оценку в Конституционный суд (КС) и в конце концов отозвали.

Какую же сейчас формулировку выбрали для префектов? Они остаются представителями исполнительной власти в областях и районах/уездах, Киеве и Севастополе вместе с территориальными органами центральных органов. Статус государственных служащих также сохраняется, как и срок пребывания на должности - не более трех лет.

Однако префект остается без права обращаться напрямую к президенту с представлением об приостановке действия актов местного самоуправления, хотя может оспаривать их в суде. В случае признания КС акта угрозой суверенитету и территориальной целостности, полномочия органа, издавшего данный акт, прекращаются в порядке, определенном законом. На вынесение решения суду дается месяц. Президент также может обращаться в КС по поводу аналогичной проверки решений, принятых на местах.

И по-прежнему остался нерешенным вопрос, кто будет назначать префектов и кому они будут подчиняться. 

Авторы концептуального документа сознательно оставили два варианта: назначает и увольняет или президент по представлению Кабинета министров (как было в проекте №2598 Зеленского), которым префект и будет подотчетен и подконтролен, исходя из сферы их полномочий, или одно правительство, которое будет, соответственно, единым контроллером префектур.

На суд парламента оставили также судьбу районных/уездных советов. Если они таки сохранятся, то придется, как считают авторы концепции, внедрять модель городов с правами уездов. 

Кстати, как вариант Киев также может получить права уезда с включением в состав Киевской области. Но еще предлагается для столицы (и Севастополя) оставить нынешний статус города-региона или включить Киев в Киевскую область с правами общины. Окончательный вариант придется прописать в отдельном законе для каждого из указанных городов. При этом новый законопроект о столице уже принят за основу, и он сохраняет за городом нынешний спецстатус, однако разделяет избранного горожанами мэра и назначенного президентом главы Киевской государственной горадминистрации, из ведения которого, однако, забирают львиную долю полномочий, передавая их исполкому горсовета. 

Заготовка Минского компромисса

За разговорами о новом наполнении проекта децентрализации остается без внимания момент, а будет ли в этот раз поддержка депутатов.

Изменилось ли их отношение к этим идеям? Собеседники в депутатском корпусе отвечают, что не успели еще ознакомиться с новой редакцией и не могут официально давать прогнозы на ее счет.

Но не под запись они говорят, что Рада сейчас живет совсем другой повесткой - политическими разборками внутри "Слуг народа" и освоением “потоков”, которые получают депутатские группы и отдельные депутаты за голосования в интересах власти. В таких условиях и депутаты, и сама власть не готовы отвлекаться на поправки в Конституцию, которые потребуют слаженности в работе и готовности к компромиссам. Также источники в Раде сомневаются, что Офис президента готов серьезно вложиться в поиск голосов под конституционную реформу.

Политолог Руслан Бортник также говорит, что вопрос децентрализации не будет приоритетом для власти, чтобы официально не говорилось.

“Надо также понимать, что возможности в Раде Офисе президента уменьшились. При серьезном напряжении сил соберутся 226 голосов за отправку законопроекта в Конституционный суд и принятие в первом чтении. Не будем забывать, что КС тоже работает из рук вон плохо. Что ОП соберет для второго чтения 300 голосов в следующей после голосования в первом сессии, я не верю”, - говорит политолог Борник.

Этот скептицизм разделяет и народный депутат восьмого созыва Игорь Попов. Однако он напоминает, что по решению КС следующей сессией парламента при рассмотрении изменений в Конституцию считается любая очередная сессия.

“Поэтому я советую рассматривать этот проект как работу на перспективу - скорее всего, уже для следующего созыва. Нужно получить решение КС и принять в первом чтении. Пусть новый парламент ждет заготовка. После избрания в нем будет царить эйфория, и окончательное принятие реформы можно выставить общей заслугой. Общество, по моим наблюдениям, уже созрело к замене глав облгосадминистраций на префектов. По сути руководят областями уже не “губернаторы”, а местные элиты, но за ними нужно присматривать. Это и будет прописано в полномочиях префектур”, - говорит Попов.

В тоже время, как полагает Руслан Бортник, вопрос изменений в Конституции может быть актуализирован, если процесс по выполнению политической части Минских соглашений вдруг выйдет из тупика.

А центральный элемент этой части - внесение в Конституцию особого статуса Донбасса. В предложенном сейчас варианте изменений в Основной закон об особом статусе нет никаких упоминаний вообще. А представители власти на разных уровнях, начиная от президента Зеленского, выступают категорически против внесения его в Конституцию.

Однако, позиция Россия остается в этом плане достаточно жесткой - изменения должны быть внесены, как это и прописано в Минских соглашениях. Более того, в предложенных Германией и Францией кластерах (дорожной карте) по выполнению соглашений также прописано изменение Конституции по Донбассу.

То есть, все три партнера Украины по Минским соглашения с той или иной степенью жесткости выступают за изменения в Конституцию.

И если по каким-то причинам позиция украинской власти в этом отношении изменится, то в нынешний проект будут внесен пункт по особому статусу Донбасса и он именно в таком виде и пойдет на голосование. Причем, теоретически, за него можно будет даже найти 300 голосов, если Зеленский сможет убедить проголосовать всю свою фракцию, а также депутатские группы. Вместе с голосами ОПЗЖ и внефракционных 300 может и набраться (хотя и впритык).

Правда, этот путь все равно будет долгим и, кроме того, потребует сильной политической воли у Зеленского, учитывая предполагаемое сопротивление процессу со стороны националистов. И пока нет никаких признаков того, президент и его окружения решили пойти по этому пути.

Кроме того, как сказал "Стране" источник в Раде, сейчас куда больше среди депутатов осуждается другая идея изменений в Конституцию - перехода к парламентской форме правления. Когда президент обладает номинальными полномочиями и избирается в Раде, а вся власть принадлежит формируемому парламентом правительству. 

Но она, естественно, в нынешней Раде может быть реализована также только при условии, если за ее продвижение возьмется президент Зеленский.

"По одной из версий, нынешний нарастающий политический кризис как раз и может закончиться тем, что Зеленский согласится на переход к парламентской республике и станет, таким образом, последним полновластным президентом Украины. Но пока он явно до этого не дозрел. Наоборот, планирует расправиться со своими противниками. Но если это у него не получится, то тогда, конечно, вопрос перехода к парламентской республики может стать для него более чем актуальным", - говорит источник в депутатском корпусе Рады.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Конституция, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Найдет ли
Найдет ли "Слуга народа" в Раде голоса за главные законы
30-ноя-2021, 09:57
Как
Как "Доверие" вместе с Разумковым хоронят монобольшинство "Слуги народа"
20-ноя-2021, 14:08
Новые полномочия местных властей утвердил кабинет министров
Новые полномочия местных властей утвердил кабинет министров
3-ноя-2021, 19:43
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
Как ОП хочет купить победу своего кандидата на выборах в Херсонской области
26-окт-2021, 10:14
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе
19-окт-2021, 12:59

Последние новости

12:03
События
Издевательством разрешение Германии создать дочку "Газпрома" ради сертификации СП-2 назвал глава "Нафтогаза"
11:54
События
Признаки желтой зоны обрели Киев и еще 7 красных регионов Украины
11:45
События
Карпаты завалило снегом. Спасатели объявили об угрозе схождения лавин
10:21
События
Строительство скейт-парка с зеркального туалета, который обошелся в 3 миллиона начали в Одесской области
10:09
События
"Омикрон" нашли уже Румынии
10:08
Политика
Разговор Байдена и Путина 7 декабря официально подтвердил Белый дом
10:06
События
Шестилетнюю девочку в Черниговской области насмерть сбил мусоровоз
10:02
События
Почему лечиться мочой опасно для здоровья объяснили в МОЗ
10:00
События
Милованов женился на коллеге и запостил в Фейсбуке фото с невестой
09:41
Политика
Как у Зеленского хотят поменять Конституцию
09:27
События
Украину обеспечить "всем необходимым" в случае нападения России пообещал Пентагон
08:52
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 декабря 2021
Вчера, 2021-12-04
20:58
События
В аэропорту Китая Лолиту приняли за трансвестита и не хотели пускать на рейс
20:56
События
Антивакцинаторов выходить на протест 12 декабря призвал вышедший из СИЗО Стахив
19:26
Экономика
Цена Bitcoin за сутки рухнула почти на 18%
17:57
События
Ученые заявили что коронавирус будет представлять опасность еще минимум 5 лет
17:32
События
Бегство в Западную Европу до пяти миллионов украинцев в случае вторжения России предрек Резников
17:28
Политика
Шольц еще официально не стал канцлером, но уже намерен возглавлять правительство Германии больше одного срока
16:07
Политика
Трепак заявил что Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение в "угольной госизмене"
16:06
События
Партбилеты "Единой России" в Москве вручили Пушилину и Пасечнику

Новости ТОП-7

Газ - по 46,7 гривен за куб. Кто будет платить по рекордному тарифу и какие счета получат украинцы8315
Зеленскому на заявление о Донбассе и сильной армии Украины ответили у Путина6599
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 декабря 20211462
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 декабря 20211180
Астрономы говорят, что вскоре вместо звезд останутся лишь спутники694
Почему Россия обвиняет Украину в подготовке наступления на Донбассе468
Почему вакцина AstraZeneca вызывает опасные тромбы выяснили ученые449

Досуг

Санатории в Трускавце
Санатории в Трускавце
Трускавец представляет собой один из наиболее живописных городов всей Украины, а потому неудивительно, что и санатории, расположенные в большом количестве в этом городе, также отличаются красотой как внутри, так и снаружи. 
Вчера, 13:47117
10 лайфхаков для тех, кто хочет бросить курить
10 лайфхаков для тех, кто хочет бросить курить
Почему так сложно бросить курить? Одна из причин - никотин, который вызывает тяжелую физическую и психическую зависимость. С каждой затяжкой сигареты никотин за секунды достигает мозга, где оказывает успокаивающее и возбуждающее действие.
Вчера, 09:00122
Хлопок или полиэстер: что выбрать?
Хлопок или полиэстер: что выбрать?
Большинство футболок, которые мы носим, изготовлены из хлопка или полиэстера, двух очень разных тканей, которые имеют преимущества в зависимости от того, как мы их используем. Ниже рассмотрим основные преимущества хлопка и полиэстера.
3-дек-2021, 17:01186
Печать картин на холсте
Печать картин на холсте
Однажды человек сидел в своей квартире и грустил. Медленным взором он оглядывал комнату и впадал в еще большую печаль. Он не знал, что печать картин на холсте, заказанная в арт галерее, кардинально изменит его жизнь.
2-дек-2021, 20:54232
Преимущества доставки суши
Преимущества доставки суши
Сервис доставки еды на дом или в офис стал очень популярным и востребованным в современное время. Существует огромное разнообразие блюд, которые возможно заказать в любое место и даже зачастую круглосуточно. Будь то европейская кухня или восточная – заказать стало возможно абсолютно всё.
2-дек-2021, 18:34276
Программа BAS Бухгалтерия для бизнеса: преимущества
Программа BAS Бухгалтерия для бизнеса: преимущества
Чем привлекательна программа BAS для бизнеса.
2-дек-2021, 15:38183

События

Издевательством разрешение Германии создать дочку "Газпрома" ради сертификации СП-2 назвал глава "Нафтогаза"
Издевательством разрешение Германии создать дочку "Газпрома" ради сертификации СП-2 назвал глава "Нафтогаза"
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством над правилами ЕС" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по газопроводу "Северный поток-2" о разрешении создать в ФРГ дочку "Газпрома".
Сегодня, 12:030
Признаки желтой зоны обрели Киев и еще 7 красных регионов Украины
Признаки желтой зоны обрели Киев и еще 7 красных регионов Украины
По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны.
Сегодня, 11:5419
Карпаты завалило снегом. Спасатели объявили об угрозе схождения лавин
Карпаты завалило снегом. Спасатели объявили об угрозе схождения лавин
В Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, вся местность усыпана снегом, а из-за метели видимость ограничена до 50 м.
Сегодня, 11:4524
Строительство скейт-парка с зеркального туалета, который обошелся в 3 миллиона начали в Одесской области
Строительство скейт-парка с зеркального туалета, который обошелся в 3 миллиона начали в Одесской области
В городе Южный Одесской области на территории будущего скейт-парка для молодежи построили зеркальный туалет.
Сегодня, 10:2154
"Омикрон" нашли уже Румынии
"Омикрон" нашли уже Румынии
В Румынии, которая граничит с Украиной, выявили первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Известно, что заразившиеся вернулись в страну из Южной Африки.
Сегодня, 10:0953
Шестилетнюю девочку в Черниговской области насмерть сбил мусоровоз
Шестилетнюю девочку в Черниговской области насмерть сбил мусоровоз
В Черниговской области, возле остановки общественного транспорта в Нежине, мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений шестилетняя девочка скончалась на месте.
Сегодня, 10:0654
7 Днів