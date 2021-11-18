Разговор Байдена и Путина 7 декабря официально подтвердил Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала официальное заявление по поводу предстоящего разговора президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление появилось в ночь на 5 декабря (по Киеву) на сайте Белого дома.

"Президент Джозеф Байден-младший проведет защищенный видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря 2021 года. Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.