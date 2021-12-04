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Политика Сегодня, 14:2819
Чего Украине ждать от встречи Путина и Байдена

Завтра, 7 декабря, состоится вторая личная встреча президентов России и США. Личной она будет условно: Путин и Байден увидятся по видеосвязи. То есть это будет чем-то вроде телефонного звонка на максималках. 

Впрочем, в мире к этому видеосеансу относятся не менее серьезно, чем к очному саммиту в Женеве минувшим летом. Тем более, что решения проводить эти встречи принимались по одному и тому же поводу: угрозе войны за Украину. 

О встрече в Женеве Путин и Байден договорились после весеннего обострения на Донбассе. О созвоне по видео - после американских заявлений, что Россия собирается атаковать Украину буквально этой зимой. 

Украина, как говорят и Москва, и Вашингтон, будет предметом обсуждения №1. 

"Страна" анализирует, чего украинцам ждать от завтрашней онлайн-встречи Байдена и Путина. 

Военная ситуация на Донбассе и вокруг Украины

Эта тема заявлена как главная со стороны США. Лично Байден на минувшей неделе говорил, что позвонит Путину для того, чтобы его "остановить". 

Уже из этого становится понятно, что нагнетание разговоров о российской военной угрозе для Украины служило в том числе для оправдания самого факта этой встречи. Мол, надо Европу от войны спасать.

Таким образом Байден пытается уйти из-под той критики, которой демократы в свое время подвергали Трампа за контакты с Путиным. 

Россия же неизменно говорит, что нападать ни на кого не собирается и во главу угла ставит другие вопросы - например, о гарантиях нейтралитета Украины и сохранения ее внеблокового статуса (к чему мы еще вернемся ниже). 

И если разговоры о "скором нападении Путина" служили только фоном к этой встрече, то скорее всего после нее они сойдут на нет.

Но есть и другие данные.

Так, сегодня британская Financial Times сообщила, что США очень активно убеждали Евросоюз, что Россия действительно планирует атаку против Украины. 

То есть США явно пытаются все последние недели консолидировать Европу против России. Таким образом, Байден хочет на встрече с Путиным говорить от имени всего Запада, а не только Штатов. 

Не исключено, что программа-максимум для США - пригрозить Москве уже от имени Евросоюза новыми санкциями, если Кремль не пойдет на требуемые американцами уступки по Украине. Например, "откажется отводить войска".

Но в России уже дают понять, что угроз не приемлют, и если начнется санкционный шантаж, ситуация по Украине может пойти в непредсказуемом направлении. От признания "ДНР" и "ЛНР" до военного ответа на активизацию действий ВСУ на Донбассе. 

Поэтому нельзя исключать, что у переговорных сторон есть и "план Б" - какие-то более-менее реалистичные договоренности о деэскалации вокруг Украины. Но для этого нужен прогресс по другим темам, связанным с Украиной. 

Минские соглашения

Любой прогресс по Донбассу и снятие угрозы войны в России видят через исполнение политической части Минских соглашений. Когда Украина примет особый статус региона и закрепит его в своей Конституции. А ОБСЕ проведет выборы в "ДНР" и "ЛНР" (то есть до их возвращения в Украину). 

На Западе же эту тему обходят стороной и говорят, что можно и без этих "болезненных" для Киева условий обойтись. То есть вернуть территории Украине без твердых гарантий их автономии, как прописано в "Минске-2". 

При этом одно время тот же Байден, будучи вице-президентом, призывал Украину практически к федерализации. И на примере Соединенных Штатов пояснял, что это не ослабит, а укрепит страну. Это происходило в конце 2015 года, когда Байден выступил в Раде (полный текст его речи размещен на сайте посольства).

Тогда еще шли попытки вставить в Конституцию упоминание особого статуса Донбасса, и Запад давил на Украину, чтобы это было сделано. Однако правящим кругам в Украине возвращение региона было не нужно. И процесс всячески срывали - в основном, через националистов, которые устроили даже теракт под Радой, лишь бы не допустить принятия оговоренных по Минску-2 норм. 

А после тема перестала интересовать и американских демократов, которые втянулись в борьбу против Трампа и начали делать все, чтобы помешать ему решить украинский вопрос и записать это себе в актив. 

После возвращения Демпартии в исполнительную власть появился шанс, что Байден возобновит политику 2015-2016 года, когда с Россией велись активные консультации по Минским соглашениям. А Украину пытались заставить выполнить их политическую часть. 

На данный момент это окно возможностей еще не закрыто. Замгоссекретаря Виктория Нуланд на днях в Киеве заявила, что США готовы активно включаться в обсуждение этих вопросов с Россией. 

"Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется… Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский" формат, работая параллельно с Киевом… Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях", - заявила Нуланд на "Киевском форуме по безопасности" в среду.

То есть и у Байдена с Путиным эта тема будет подниматься. Как один из факторов снятия эскалации по Украине. 

Но нужно понимать, что спустя шесть лет после заключения "Минска-2" очень многое изменилось. Украина приняла законы, которые противоречат Минским соглашениям, и для имплементации особого статуса Донбасса их придется менять. На что политической воли в Киеве еще меньше, чем в 2015 году. 

Параллельно идет полным ходом российская паспортизация "республик" Донбасса и активная интеграция их в экономическое пространство РФ. То есть сегодня возвращение к букве "Минска-2" выглядит проектом утопическим. 

Поэтому завтра о каком-либо прогрессе на этом треке мы вряд ли услышим.

Северный поток и транзит через Украину

Здесь разговор будет достаточно понятным - американцам хотелось бы получить гарантии транзита газа через Украину после истечения нынешнего контракта 2024 года. Чтобы газ не ушел на "Северный поток-2", и Киев не лишился денег, а главное - российского газа, который потом оформлялся, как отобранный "по реверсу". 

Не исключено, что с этим в том числе и связана военная истерия вокруг "нападения России". В среднесрочной перспективе для США это основной вопрос по Украине. Если она останется без газа и денег за транзит, американцы понесут большие издержки. И не только имиджевые.

При этом компенсировать Украине потери по несколько миллиардов долларов в год Штаты, видимо, из своего кармана не хотят. Поэтому будут давить на Россию, что так или иначе помешают запуску "Северного потока-2".

Здесь вполне реален некий размен - Россия и ранее не исключала, что контракт с Украиной будет продлен, если Европа сможет гарантировать выкуп увеличенных объемов газа (иначе непонятно, зачем платить посреднику за транзит?).

То есть основные торги будут вестись вокруг конкретных цифр, которые позволят и Москве гарантировать увеличение закупок российского газа европейцами, и американцам объявить о том, что спасли Украину от "газовой удавки Кремля".

Расширение НАТО на восток

Этот вопрос Россия инициировала как основной для беседы двух президентов.

Если вкратце, то Москва предлагает выдать ей гарантии того, что НАТО или отдельные страны альянса не будут размещать в соседних с Россией государствах опасные виды вооружений. 

На Западе уже дали понять, что никаких таких гарантий подписывать не станут. При этом нельзя исключать, что какие-то неформальные договоренности по этому поводу могут появиться. Как, например, с НАТО, куда Украину не принимают абсолютно осознанно уже много лет, не желая переступать за "красные линии" Кремля. 

На Западе уже раздаются голоса в экспертном сообществе, что Украине нужно дать понять о невозможности присоединения к альянсу.

"Это (вступление Украины в НАТО - Ред.) для России - красная черта. Мы, конечно, не можем заявить, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Но мы можем дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше бы ориентироваться на финнов. Финляндия - член ЕС, но не НАТО", - сказал Ишингер.

А начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри отверг предложение министра обороны Украины Резникова разместить иностранных военных инструкторов около линии фронта на Донбассе и заявил, что Канада не будет увеличивать военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.

"Следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – заявил Эйри.

То есть определенные колебания на Западе по вопросу Украины и НАТО уже заметны.

Будут ли достигнуты договоренности в этом направлении во время разговора Байдена и Путина - мы вряд ли узнаем из официальных отчетов о встрече. Но мы сможем о них судить по тому, как будет развиваться военное сотрудничество НАТО с Украиной.

Важно понимать, что все четыре темы для разговора по Украине будут увязаны между собой. И прогресс по одной их них может сдвинуть с мертвой точки остальные.

Например, договоренности по газу могут стать основой для военной деэскалации. Или гарантии США по отказу от вооружения Украины могут стать основой для пересмотра каких-то пунктов "Минска-2".

К чему в итоге придут президенты - увидим уже в ближайшее время.

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Теги: news, новости, Украина, Байден, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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