Закон о военных преступлениях более полугода не подписывает Зеленский

Президент Владимир Зеленский уже более полугода не подписывает принятый в мае 2021 года законопроект №2689 о наказании за военные преступления.

Как объяснили в Офисе главы государства, документ находится в обработке. Об этом сообщается в ответе ОП на запрос журналистов, передает MIGnews.com.ua.

"Сообщаем, что Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно имплементации норм международного криминального и гуманитарного права" находится в обработке", - говорится в ответе ОП.

Отметим, что согласно закону, президент должен был подписать или ветировать документ в 15-дневный срок, однако это до сих пор не сделано. Согласно процедуре, на закон уже нельзя наложить вето либо отправить его на доработку. Таким образом, Зеленский обязан подписать документ. И только после вступления закона в силу можно инициировать законопроект о внесении изменений в закон.