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Политика Сегодня, 17:4869
Проиграть России суд в Лондоне по "миллиардам Януковича" в ближайшие недели может Украина

Суд в Лондоне в ближайшие недели может вынести решение в пользу России по делу о так называемых "бондах Януковича".

Речь идет об украинских еврооблигациях на 3 млрд долларов, которые в декабре 2013 года выкупила Россия. После Майдана Украина отказалась признавать эту задолженность, а следом отказалась платить по ней (срок выплат наступил в 2015 году).

Россия подала в Высокий суд Лондона, который является высшей инстанцией в вопросах, связанных с еврооблигациями, и в 2017 году суд признал, что Украина России должна и обязана выплатить все 3 млрд - плюс накопленный процент. Украина снова не заплатила и подала на апелляцию в 2018 году.

Решение по апелляции, как сообщили источники "Страны" в правительстве, должно быть вынесено уже в ближайшие недели.

"По оценкам юристов, которые участвуют в процессе, с большой долей вероятности Украина проиграет. По этому поводу в Офисе президента большой переполох. Там давят на НБУ и Кабмин, чтоб что-то решить и предотвратить удовлетворение иска России. Но как это сделать пока не очень понятно", - сказал "Стране" источник.

Он также добавил, что параллельно уже прорабатываются варианты, как обезопасить активы государства за границей от ареста по требованию России, если Украина суд проиграет.

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