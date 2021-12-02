 

Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

Политика Сегодня, 17:22107
Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

Вчера нардеп от "слуг" Егор Чернев назвал "коллаборантами" украинцев, воевавших против нацистов и которых убивала Украинская повстанческая армия (УПА). 

То есть не только солдат Красной армии, но и мирных граждан УССР, которые приезжали восстанавливать Западную Украину. 

После этого в соцсетях принялись рассуждать на тему того, считает ли нардеп также коллаборантом дедушку президента - ветерана войны Семена Зеленского, получившего ордены Красной звезды.

Разбирались в скандале, который спровоцировал своими заявлениями Егор Чернев. 

"Уничтожили 30 тысяч коллаборантов"

Народный депутат от партии Слуга народа Егор Чернев заявил, что украинцы, служившие в рядах советской армии, а также украинцы, которых присылали на западную Украину, являются "российскими оккупантами и коллаборантами".

Он заявил об этом в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV. 

"Напомню, что за 10 лет существования УПА, было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов около 30 тысяч. И это исключительно маленькая УПА. Сегодня они получат 40 миллионов УПА на территории Украины, и поэтому они абсолютно четко знают, что с Украины поедут гробы в Российскую Федерацию", - сказал он в контексте темы обсуждения возможного "вторжения России" в Украину (на видео с 22:17).

Фраза Чернева, если разобраться в ней, довольно показательна. 

"Коллаборанты", уничтожению которых рукоплескал нардеп - это по сути те же украинцы, кто после изгнания гитлеровцев налаживал мирную жизнь на территориях Западной Украины. Куда массово ехали учителя, врачи, агрономы, рабочие и так далее. 

Как правило, это были те же граждане УССР. И теперь их уничтожением от рук националистов УПА хвалится депутат от "Слуги народа". 

Также под "коллаборантами" следует, по логике Чернева, понимать украинцев, служивших в Красной армии. А это миллионы людей - во много раз больше, нежели воевало в УПА. Именно благодаря этим украинцам от нацистов освободили не только Украину, но и половину Европы. 

Судя по тому, что украинская власть на официальном уровне крайне скупо упоминает о роли Красной армии в разгроме нацизма (или вообще ее не упоминает, как Зеленский в своих речах), то позиции Чернева правящий класс в целом разделяет.

Для них украинцы, который освободили страну от нацистской оккупации - "коллаборанты", а УПА - "герои". 

После разразившегося скандала Чернев решил заявить, что его не так поняли. 

"Я говорил о россиянах, русских, которые после Второй мировой войны были в НКВД, МГБ, что они творили на Западной Украине, и как раз против них боролись воины УПА, я не говорил о Красной армии и не имел их ввиду, как оккупантов", - заявил Чернев телеграм-каналу PavlovskyNews.

Но прозвучало это оправдание неубедительно. 

Да и в телевизионном эфире он подобных оговорок не сделал. А значит, миллионы людей услышали то, что услышали. 

Кто такой Егор Чернев

Это списочник партии "Слуга народа" и замглавы комитета по цифровой трансформации. 

Родом из Бердянска. До парламента занимался IT и телекоммуникационным бизнесом. Возглавлял принадлежащую Виктору Пинчуку компанию Starlight Digital Sales. Участник Автомайдана.

Есть информация, что в 2014 году он воевал в составе одного из добровольческих батальонов Нацгвардии. Награжден медалью "Доброволец АТО". 

После Майдана одно время занимал пост маркетолога "Укрпочты", где получил гранд на обучение в Лондоне. Также был экспертом общественной организации "Хай-тек Офис Украина", открытой при содействии администрации президента Порошенко. Чернев входил в состав консультантов правительства Гройсмана. 

В парламенте Чернев выступал против создания Консультативного совета с "ДНР" и "ЛНР". И требовал увольнения двух людей, которые в окружении Зеленского выступали за мир на Донбассе - Сергея Сивохо и Витольда Фокина. 

С  87-летним Фокиным Чернев несколько раз вступал в перепалку и спрашивал его, "был ли тот на войне". Потом Зеленский уволил Фокина за слова о том, что войны между Украиной и Россией нет. Также был отстранен от миротворческого процесса на Донбассе и Сивохо. 

После того, как США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского, Чернев был первым "слугой", кто выступил за исключение коллеги из фракции. Что, кстати, позже и произошло. 

Ну, и, наконец, Чернев стал основным автором скандальны законопроектов о "коллаборантах", которые недавно Владимир Зеленский пообещал не принимать - поскольку они противоречат Минским соглашениям и были негативно восприняты не только в Москве, но и на Западе. 

Законопроект, напомним, предусматривал срок за "отрицание российской агрессии".

В общем, Егор Чернев в рядах "слуг народа" - это воплощение того, как Зеленский обманул своих избирателей, голосовавших против курса Порошенко в политике. 

"Герои или оккупанты?" Реакция соцсетей

В соцсетях такие бредовые заявления нардепа тут же раскритиковали. Его не поняли даже коллеги по фракции. Так, Максим Бужанский иронизирует: 

"Я вот не совсем понял из тезисов коллеги по фракции Слуга Народа некоторые моменты.

Ну ладно Кожедуб, с ним всё ясно.

Леонид Быков и Александр Довженко коллаборанты?

Михаил Булгаков?

Можно ли, наконец, использовать термин - дети коллаборантов для обозначения 99,9 % ныне живущих граждан Украины?

Надо раскрывать тему шире, очень перспективная", - написал нардеп Максим Бужанский у себя в Telegram.

Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

"Продолжай, Егор, нужно ещё ярче и жестче

так, чтобы больше никогда украинский народ не ошибся с выбором", - прокомментировал выступление политика телеведущий Максим Назаров в своем Telegram-канале "наглый". 

Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

Чуть позже Назаров опубликовал пост, в котором прошелся по основным вехам истории и описал возможный диалог между Черневым и Зеленским, дед которого служил в рядах советской "Красной армии": 

- г-н Чернев, кто взял Берлин?
- мы тогда проиграли, г-н президент
- значит мой дед врал?
- 100%
- оки оки

Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

Многие блогеры делают отсылку к деду Зеленского, который был красноармейцем и в годы Великой Отечественной войны командовал минометным взводом и стрелковой ротой.

То есть, по логике Чернева - "коллаборантом". 

"Теперь это фото называется так: "Владимир Зеленский возложил цветы на могилу деда, который был российским оккупантом и коллаборантом", - придумали новую подпись известного снимка президента Зеленского на могиле Семена Зеленского в Telegram-канале "Шептун".

Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

Внефракционный депутат Виктория Гриб недоумевает тому, что в эфире украинского телеканала заявил Чернев и интересуется, является ли ее погибший дед и еще миллионы украинцев, отдавшие жизнь за освобождение своей Родины предателями?

"Депутат от "слуг народа" Чернев назвал оккупантами и коллаборантами солдат Красной армии, в составе которой воевали до шести миллионов украинцев.

Выходит, мой дед Игнат Щеглов, погибший на фронте в первые дни войны, а вместе с ним миллионы украинцев, отдавшие жизнь за освобождение Родины, – преступники и предатели?

Правильно ли я понимаю, что, по логике Чернева, ежегодно 9 Мая президент Зеленский, а вслед за ним и всё руководство "слуг" возлагает цветы в Парке Славы к "памятнику неизвестному оккупанту"? А доживших до наших дней "коллаборантов" продолжают чествовать на высшем государственном уровне?

А ведь это далеко не первый подобный "казус Чернева" с момента его избрания в Раду.

Ранее он "чудил", собирая подписи за отстранение Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО, внося законопроект "о коллаборационизме", требуя исключения из ТКГ по Донбассу Витольда Фокина.

У меня вопрос к руководству "слуг" и лично президенту Зеленскому: разделяете ли вы позицию вашего коллеги в отношении миллионов украинцев, освободивших Украину от нацистов?

Если нет, собираетесь ли вы каким-то образом реагировать на чудовищные высказывание Егора Чернева? Считаю подобные заявления недопустимыми и оскорбительными по отношению к ветеранам и их семьям", - написала парламентарий.

Зачем "слуга народа" Чернев оскорбил украинцев, которые воевали против нацизма

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Теги: news, новости, Украина, Слуга_Народа, Чернев, скандал, оккупанты, 7dniv, 7dnivinfo  
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