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Политика Сегодня, 09:5187
О чем договорились Путин и Байден

7 декабря состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена.

Российский президент находился в своей сочинской резиденции, американский лидер - в кабинете для переговоров в Вашингтоне. 

Переговоры продолжались ровно два часа по новой засекреченной связи. Президенты общались по видеосвязи строго тет-а-тет. Даже основная команда для подобных бесед — переводчики, помощники и адъютанты — после приветственных речей переместились в соседние кабинеты. Байден вовсе не пригласил журналистов, а Путин — лишь на первые 20 секунд. 

Первые итоги стали известны спустя несколько минут после окончания видеовстречи. Причем не от президентов или их пресс-служб. 

В согласованный двумя палатами американского конгресса проект оборонного бюджета США не вошло упоминание санкций по "Северному потоку - 2", российскому суверенному долгу и против 35 россиян из "окружения Путина". Осталась включенной, хоть и в несколько сокращенных объемах, военная помощь Украине. И этот сигнал после встречи стал важнее всех официальных пресс-релизов. 

Отчеты президентов о саммите и оперативный анализ — в материале "Страны"

"Два президента поручили принять меры". Что заявил Вашингтон

Белый дом первым выпустил пресс-релиз после окончания саммита. 

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", — отмечается в сообщении.

Белый дом добавил, что президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

"Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами. Президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог о программах-вымогателях, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран", - сказано в пресс-релизе.

О чем договорились Путин и Байден

После выхода этого пресс-релиза Белый дом сделал еще несколько уточнений. 

Часть из них касалась темы эскалации войны. Байден заявил, что в случае вторжения РФ военную помощь получит как Украина, так и сопредельные страны НАТО. Правда, какую именно - не уточнялось. Но затем еще раз прозвучало, что помощь получат страны Балтии, Румыния и Польша. 

Со стороны Госдепартамента прозвучали угрозы новых санкций и "полной изоляции России от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения".

Важной позицией стало согласие помогать в продвижении Минских соглашений.

Также Байден дал понять, что не будет давать Путину гарантий по вступлению или невступлению Украины в НАТО. 

Правда, несмотря на жесткость этих заявлений, параллельно из проекта военного бюджета США выбросили "Северный поток - 2" и другие санкции против России (к чему мы еще вернемся).  

Позиция России

Спустя длительное время появилась российская версия переговоров. Она оказалась длиннее американской, поэтому дадим ее тезисно.

1. Основную часть диалога заняла тема Минских соглашений: Путин обвинял Киев в их неисполнении. "Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений", - говорится в сообщении. 

Также российский президент назвал действия Украины на Донбассе "провокационными". 

2. Кремль подтвердил, что Байден угрожал санкциями, если российские войска вторгнутся в Украину. Но Путин ему на это ответил, что "не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей".

И затем призвал дать ему юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток, а в соседних странах не будут размещаться ударные системы вооружений. 

3. Также Путин подтвердил информацию Байдена о том, что представители сторон начнут предметные переговоры "по чувствительным вопросам".

Так о чем договорились?

Сообщение Белого дома и Кремля явно не тянет на пересказ двух часов переговоров. То есть многое осталось за кадром. Но по тональности пресс-служб и Байдена, и Путина понятно, что главной темой была Украина.

Американцы, как видим, представляют дело так, что говорили в основном о российских войсках вокруг Украины. И грозили "экономическими и другими мерами", если начнется военная эскалация.

Впрочем, судя по другим отрывкам, никто на встрече дверями не хлопал - Байден и Путин поручили своим представителям принять меры по возвращению к дипломатии. То есть главный вывод - переговоры будут идти на других уровнях. 

Это важный момент, потому что систематических консультаций по Украине американцы и россияне не вели со времен общения Нуланд и Волкера с Сурковым. Теперь не исключено, что данный формат возобновится. То есть Минские соглашения начнут снова предметно обсуждать (и не факт, что с участием Киева). 

И эти планы выглядят весьма оптимистическими, учитывая накал тревоги о "военном вторжении" России в Украину. 

Но самый важный итог этой встречи в пресс-релиз Белого дома не попал. После встречи из-за океана стали поступать сообщения, что из проекта военного бюджета США пропал ряд болезненных для России пунктов:

  • санкции против "Северного потока - 2"
  • санкции против 35 россиян из "окружения Путина"
  • запрет американским компаниям и гражданам инвестировать в российские долговые бумаги

Все эти предложения, внесенные Конгрессом, не будет утверждать Сенат. 

Первый пункт - самый важный. С высокой долей вероятности это значит, что Штаты окончательно включили газопроводу "Северный поток - 2" зеленый свет. И если так, то это главное достижение Путина в рамках очередного витка украинского кризиса. 

После такой "зрады" многие заговорили о том, что вся предыдущая риторика США о "нападении Путина" могла быть только ширмой, чтобы под предлогом остановки войны не вводить санкции против "Северного потока - 2". И что Вашингтон и Москва могли вообще разыграть спектакль с "вторжением", чтобы провести это решение. 

И вся эта история говорит нам о том, что по каким-то вопросам лед однозначно тронулся.

То есть получается, что накануне американские и прочие западные СМИ раздули истерию вокруг якобы "грядущего вторжения Путина в Украину", чтобы теперь Байден мог записать себе в заслуги "остановку вторжения" в обмен на зелёный свет для Северного потока-2.

И это пока является главным итогом переговоров.

Для России главное было остановить возможные санкции США против "Северного потока - 2", чтобы гарантировать его запуск. И эта задача, по сути, решена.

Коснется ли это остановки конфликта на Донбассе - покажут ближайшие недели. К слову, снова пошла информация, что американцы пришлют в Украину нового посла. Не исключено, что это как раз маркер по смене парадигмы на украинском направлении. 

Но в целом прогнозы экспертов по встрече, которые приводила "Страна" еще вчера, судя по всему, сбываются. 

Общее мнение, напомним, было таким: к вечеру вторника напряжение спадет. И что администрации Путина и Байдена все же пытаются заключить новые правила "холодного мира" между странами.

И хотя многие пытались сорвать эти процессы, диалог между Путиным и Байденом приобретает все более и более яркие выраженные "ялтинские" черты.

О чем договорились Путин и Байден

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Теги: news, новости, Украина, Байден, Путин, 7dniv, 7dnivinfo  
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