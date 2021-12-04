 

Новым канцлером Германии стал лидер Социал-демократической партии Шольц

Политика Сегодня, 11:5320
Новым канцлером Германии стал лидер Социал-демократической партии Шольц

Лидера социал-демократической партии (СДПГ) Германии Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ вместо Ангелы Меркель, которая занимала этот пост в течении 16 лет.

Об этом со ссылкой на трансляцию заседания бундестага сообщает РИА "Новости", в среду, 8 декабря.

По итогам голосования в немецком бундестаге Шольц получил 395 голосов. Отметим, что канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. В нынешнем бундестаге Германии поддержать Шольца должны были минимум 369 депутатов из 736.

Новому канцлеру Германии Олафу Шольцу 63 года.

Он вступил в социал-демократическую партию в 17 лет, вдохновившись политикой на тот момент канцлера Шмидта. Изучал право в Университете Гамбурга, в 1990-е работал юристом, специализируясь на трудовом праве.

В 1998 впервые избрался в бундестаг, в 2000-е работал в правительстве Гамбурга и на различных должностях в СДПГ.

В 2007-2009 был министром труда Германии, участвовал в разработке пособия частично занятым, которое - по мнению экспертов - помогло стране справиться с мировым финансовым кризисом без большого роста безработицы.

В 2011-2018 был мэром Гамбурга.

С 2018 был вице-канцлером и министром финансов в правительстве Меркель.

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Теги: news, новости, Украина, Шольц, Германия, канцлер, 7dniv, 7dnivinfo  
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