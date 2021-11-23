Песков заявил что Путин и Байден не обсуждали "Северный поток - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в ходе двухчасовой онлайн-встречи главы Российского государства Владимира Путина и президента США Джо Байдена "Северный поток - 2" "никак не упоминался".

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"Нет, не говорили. "Северный поток-2" никак не упоминался вчера", - ответил он на вопрос о том, говорил ли накануне Байден президенту РФ, что США будут воздействовать на Германию с целью приостановить проект "Северный поток — 2".