 

Кто такая Бриджит Бринк, которую хотят назначить новым послом США в Украине

Политика Сегодня, 15:1089
Кто такая Бриджит Бринк, которую хотят назначить новым послом США в Украине

Появилась информация о новом после США в Украине, однако это не давно ожидаемый анонс назначения. Опять (и уже в который раз) сменилась кандидатура.

По данным американских СМИ, сегодня наиболее вероятный кандидат - это руководитель посольства США в Словакии карьерный дипломат Бриджит Бринк, у которой уже есть богатый опыт работы в постсоветских странах и в государствах восточной Европы.

Причем опыт специфический. В Белграде и Тбилиси она работала как раз накануне и во время войн - бомбежек НАТО Югославии и войны в Южной Осетии соответственно.

Но даже если в итоге будет выбрана именно Бринк, назначить ее быстро может не получится из-за интриг в Сенате США.

Подробности выясняла “Страна”.

Кто на новенького

“Foreign policy” назвала нового кандидата на пост посла США в Украине. По данным издания, ожидается, что президент США Джо Байден выберет Бриджит Бринк, нынешнего посла в Словакии, у которой подошел срок ротации. Хотя финального решения еще нет. Посла в Украине нет с мая 2019 года, когда президент Дональд Трамп досрочно отозвал из Украины посла Мари Йованович. И с того момента посольством руководят временные поверенные. 

Как писала “Страна”, попытки назначить нового посла были. Еще при Трампе был утвержден на эту должность генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. Однако его не успели назначить, а пришедшая к власти команда Байдена отвергла эту кандидатуру. 

В июле этого года курсировала полуофициальная информация, что выбор будет сделан между двумя кандидатами - послами США в Сербии Энтони Годфри и в Узбекистане Дэниелом Розенблюмом (причем предпочтение якобы отдавалось второму). 

В октябре всплыли новые кандидатуры: к послу в Сербии Энтони Годфри добавились посол в Пакистане Пол У. Джонс и посол в Словакии Бриджит Бринк. 

В комментарии “Стране” народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовавший во время своей поездки в Вашингтон информацию о кандидатах в послы, сказал “Стране”, что его собеседники сделали акцент на опытности всех трех дипломатов.

"Теперь якобы осталась только Бринк. Однако вряд ли кто-то может уверенно назвать сроки ее назначения, если выбор таки остановится на ней. Сенатор Тед Круз по-прежнему блокирует процесс утверждения новых послов США", - говорит Гончаренко. 

Поведение сенатора от Республиканской партии Теда Круза - серьезная проблема для администрации Байдена.

Круз требует от Белого дома ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2", обвиняя Байдена в "пособничестве" российскому лидеру Владимиру Путину. Пользуясь возможностями законодательства, сенатор от Техаса остановил десятки назначений по линии Госдепа и других государственных органов. Это не навсегда: “номинантов” можно утвердить простым большинством, которое есть у Демпартии в Сенате. Однако для этого придется остановить голосование за более важные для политики Байдена вопросы. 

Впрочем, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в комментарии "Foreign policy" заявил, что в ситуации вокруг посла Украины не нужно всю ответственность возлагать на Круза. Дескать, это Белый дом тянет с выбором кандидатуры, что "непонятно украинцам".

"Они говорят, что если американцы серьезно смотрят на наши вопросы, почему, мол, у вас (США - Ред.) нет посла [в Украине], который бы представлял вас на серьезном уровне", - заявил Тейлор изданию.

Впрочем, сейчас дело, похоже, не в Украине и даже не в "Северном потоке", а, как пишут в вашингтонской прессе, в желании самих республиканцев ослабить администрацию Байдена, так и в амбициях самого Круза, который может побороться за право стать кандидатом от Республиканской партии на следующих президентских выборах.

История с назначениями явно окончится не завтра.

Сложные задачи для посла

Однако давайте вернемся к самой Бринк.

Она приняла присягу посла в Словакию 1 июля 2019-го (американские дипломаты находятся в стране пребывания два года плюс один возможный дополнительный). Так что Бринк уже пора переезжать. 

На сайте Госдепа сказано, что она более двадцати лет на дипломатической службе и большую часть этого срока она фокусировалась на Европе и Евразии.  

Начала она свою карьеру в Белграде - как раз накануне бомбардировок югославской столицы авиацией НАТО в 1999-м. Затем до 2002 года работала в американском представительстве на Кипре.

Еще одна веха работы Бриджит Бринк была связана с бывшим СССР - с 2005-го по 2008 год она была секретарем посольства по политике и экономике в Тбилиси. Это был период активной подготовки грузинской армии к войне в Южной Осетии, которую осуществляли американские инструкторы.

Как раз в последний год работы Бринк в Тбилиси эта война и разразилась и закончилась разгромом грузинской армии.

В 2011 году она вернулась в Грузию и стала заместителем главы посольства (это было еще при президентстве Михаила Саакашвили).

В перерыве между грузинскими командировками Бриджит Бринк занималась в Госдепартаменте вопросами Армении, Грузии, Азербайджана, Турции, Греции и Кипра. То есть регионом Закавказья и Эгейского моря.

События 2014 года в Украине застали Бриджит Бринк в Узбекистане - она была там заместителем главы посольства. С 2015 года она занимает пост заместителя помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепе, отвечая за Восточную Европу, Кавказ и затяжные конфликты в Европе (должна быть “погружена” в проблематику Донбасса). 

Посол Бринк говорит на русском и сербском языках, на базовом уровне - по-грузински и по-французски.

В интервью СМИ спокойной Словакии она рассказывала о красотах страны и любимых местах для прогулок. В Украине ее ждут совсем другие вопросы. 

“Самым горящим вопросом будет реализация неких глобальных договоренностей по безопасности в Украине и в целом в Восточной Европе, которые могут быть достигнуты между США и Россией. Если вообще никаких договоренностей не будет, тогда возрастут риски эскалации, тогда будем ждать новых поставок оружия, координации дипломатических усилий. Это кризис-менеджмент, которым заниматься прямо с корабля на бал сложно. Или же контроль над реализацией этих самых договоренностей, посредничество между Штатами и Украиной. Возможно, тогда возле посла появится некий помощник - новый Волкер (бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер - Ред.), который будет помогать ему работать в этом треке”, - говорит изданию народный депутат восьмого созыва Игорь Попов,  входивший в парламентскую группу дружбы с США.

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Теги: news, новости, Украина, США, посол, Бринк, 7dniv, 7dnivinfo  
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