Затраты на вооружение ВСУ в шесть раз захотел увеличить Резников

Более 70% расходов в бюджете армии Украины уходят на ее содержание и попросту "проедаются". А перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20% от потребности.

В госбюджете не хватает 23 миллиарда долларов, чтобы достичь расходов на армию на уровне 3% от ВВП.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников, передает "АрмияInform".

"В этом году государство выделило Минобороны свыше 133 млрд грн. И еще право на 15 млрд грн государственных гарантий. Это самый большой бюджет за 30 лет. Самый большой! Но он все равно не решает главных задач. Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета - это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20% от потребности.

Условно, сейчас мы получили на вооружение 28 млрд грн, вместе с госгарантиями - пусть будет 40 млрд. Но если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд грн (в шесть раз больше, чем сейчас - Ред.). Ежегодно!" - говорит Резников.

По словам главы Минобороны, при дефиците финансирования закупок вооружения и амуниции украинской армии крайне нужны современные системы ПВО и ПРО, беспилотные и ракетные технологии.

Также Резников добавил, необходимо существенно повышать расходы на социальное обеспечение военнослужащих.

По его словам, сейчас больше 40 тысяч военнослужащих стоят "в очереди" на получение квартиры от государства. А две трети личного состава, не намерены подписывать второй контракт о военной службе.

По данным министра, Минобороны обладает сотнями объектов недостроенной недвижимости, из-за которых еще продолжаются споры в судах.