 

Чего ждать от правительства Шольца в Германии

Политика Сегодня, 09:5776
Чего ждать от правительства Шольца в Германии

В Германии приступило к работе новое правительство во главе с Олафом Шольцом. 

Лидер социал-демократов (СДПГ), бывший министр финансов сменил Ангелу Меркель, которая четыре раза приводила к победе на выборах свою партию, Христианско-демократический союз.

В коалицию "Светофор", которая называется так из-за красного, желтого и зеленого цветов партийных флагов, вместе с СДПГ вошли "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).

Между ними существуют разногласия в части отношений с Россией, Северного потока-2 и украинского вопроса. Если Шольц  защищает трубопровод и выступает против поставок оружия Украине, то занявшая пост министра иностранных дел лидер "Зеленых" Анналена Бербок выступает за жесткость в отношении России и Китая и является противницей запуска СП-2. 

Чего ждать от союза Шольца и Бербок 

В коалиционном соглашении, которое, как шутят эксперты, местами напоминает Франкенштейна, наспех сшитого из мало стыкующихся кусков предвыборных программ трех партий "светофора", Россия обозначена как важный партнёр, с которым нужно считаться, а по Украине остаются прежние декларации вроде восстановления территориальной целостности. О перспективах членства в ЕС - ни слова, зато в ближайшей перспективе обещают принять в объединение Албанию, Боснию и еще четыре страны Западных Балкан.

"Мы работаем вместе с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием Восточного партнерства. Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся присоединиться к ЕС, должны проводить последовательные конституционные и рыночные реформы", - вот так скупо описаны еврошансы Киева.  

"Мы продолжим содействовать восстановлению полной территориальной целостности Украины, поддерживать суверенитет. Мы стремимся к углублению энергетического партнерства с Украиной, с сильными амбициями в области возобновляемых источников энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективностью и сокращением выбросов CO2", - так упоминается Украина в документе. 

О России, кроме дежурных требований прекратить "попытки дестабилизации Украины, насилие в Восточной Украине и незаконную аннексию Крыма", говорится в целом в ключе нормализации отношений. 

"Немецко-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия тоже важна как международный актер. Мы осознаем важность крепких и стабильных отношений и продолжает к этому стремиться. Мы готовы к конструктивному диалогу", - написано в договоре.  

При этом новое правительство критикует Москву по внутриполитическим вопросам и обязуется поддерживать российское гражданское общество. Для этого партнёры по коалиции рассматривают введение безвизового режима для россиян моложе 25 лет.

О "Северном потоке-2", одном из главных камней преткновения между членами коалиции, не сказано ни слова.

"Внешнюю политику определяет канцлер, не министр иностранных дел. А Шольц по ключевым вопросам продолжит политику Меркель, в том числе и по "Северному потоку-2". То есть газопровод должен быть запущен в работу, мнение немецких элит тут однозначно: проект выгоден для Германии и он должен заработать. Не исключено, что риторика "Зеленых", которые ориентируются на США (где исключили санкции против Северного потока-2), может измениться на более умеренную. Хотя Бербок продолжает резко критиковать Москву. Но в целом ожидается, что в отношениях с Россией будет снижена напряжённость, а по Украине также продолжится политика Меркель, призванная приблизить мир на Донбассе путем переговоров и выполнения минских договоренностей", - сказал "Стране" немецкий журналист Мартин Вильке.

Приоритетом во внешней политике члены коалиции называют "координацию действий всего Евросоюза". То есть Германия продолжит быть неформальным лидером ЕС.

При этом, как отмечают эксперты, под руководством "Зелёных" внешняя политика Германии станет значительно более "климатической". Вопросы экологии в целом занимают центральное место во всём коалиционном договоре - слово "климат" встречается в документе на 54 раза чаще, чем "Германия". 

Легализация марихуаны и ужесточение карантина 

Само новое немецкое правительство - моложе, чем кабинет Меркель (средний возраст - 50 лет). Самые молодые - Бербок и Шпигель (министр по делам семьи и молодежи), обеим по 40 лет. А самый "взрослый" - сам Шольц, которому 63 года.

Как о возможном преемнике Меркель о нем заговорили меньше чем за месяц до выборов, в августе, и это стало настоящей сенсацией. В пользу Шольца тогда сыграла, в частности, монолитность СДПГ на фоне партийных разногласий у конкурентов.

А до этого на тогдашнего министра финансов, экс-бургомистра Гамбурга, мало кто ставил. За бюрократизм и скучный имидж некоторые его называют "робот", или, как выразился один журналист, "шольцомат". В то же время многие считают его надежным и опытным, крепким хозяйственником.  

Перед выборами он заявлял, что Брюссель должен последовать примеру Байдена, который провел переговоры с Путиным. 

"Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - сказал Шольц в интервью Deutsche Welle

Из 16 министров нового правительства половина - женщины. Минобороны, например, уже в третий раз возглавила дама - социал-демократка Кристине Ламбрехт. МВД будет руководить ее однопартийка Нэнси Фезер. Свенья Шульце, которая раньше рулила министерством охраны окружающей среды и ядерной безопасности, встала у руля министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития. 

Министром здравоохранения стал вирусолог Карл Лаутербах - постоянный гость телевизионных ток-шоу и известный сторонник строгих карантинных мер. Во время объявления своей кандидатуры Лаутербах призвал немцев готовиться к "долгой пандемии". Немцам предсказывают новое закручивание гаек. 

В экспертных кругах о нем сложилось противоречивое мнение. С одной стороны, это признанный профессионал, а с другой, говорят о его неспособности работать в команде и руководить таким крупным коллективом, как министерство здравоохранения, и сомневаются, что он сможет, например, организовывать поставки вакцин и работу прививочных центров.

Чего ждать от правительства Шольца в Германии

Еще одна яркая фигура нового кабмина - министр сельского хозяйства, давний борец за легализацию марихуаны от "зеленых"
Джем Оздемир. Как сообщает Deutsche Welle, это первый министр федерального правительства из семьи мигрантов. Его родители-гастарбайтеры приехали из Турции в начале 60-х годов прошлого веках.

В Сети гуляет видео с Оздемиром и кустом марихуаны у него на балконе. Тем самым Оздемир хотел поддержать политическое требование своей партии о легализации каннабиса. Новое правительство намерено и в самом деле легализовать продажу и употребление "травки".

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Теги: news, новости, Украина, Шольц, Германия, 7dniv, 7dnvinfo  
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