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Политика Сегодня, 16:4169
Закрытие украинских СМИ через санкции СНБО жестко раскритиковала ООН

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе резко раскритиковало санкции против украинских СМИ, которые вводятся решениями СНБО. 

Об этом сообщает DW со ссылкой на доклад ООН. 

В нем упоминаются введенные СНБО санкции, которые привели к закрытию телеканалов депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака (ZiK, 112 Украина, NewsОne), а также заблокировали доступ к онлайн-изданиям "Страна" и Sharij.net.

"Текст указов (о введении санкций. - Ред.) не содержал обоснования, в частности, конкретных проблем для нацбезопасности.  Следовательно, в этих решениях не было доказано соответствие международным стандартам необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений", - отмечается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Его авторы предполагают, что подобные методы могут повлечь за собой самоцензуру СМИ, ведь те будут избегать чувствительных тем, опасаясь, что они будет рассматриваться как связанные с нацбезопасностью.

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