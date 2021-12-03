Санкции против юриста Андрея Портнова и его благотворительного фонда ввели США

США ввели анонсированные ранее санкции против украинцев.

В частности, под них попал известный юрист Андрей Портнов, а также благотворительный фонд его имени. Санкции были введены на основании акта Магнитского.

Об этом говорится в сообщении Офиса контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в четверг, 9 декабря.

Портнов известен как один из главных критиков системы внешнего управления, которая сейчас выстраивается в Украине.

Напомним, в начале 2021 года США объявили о введении санкций против граждан и организаций из-за "вмешательства в выборы".

В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины. Люди, против которых введены были санкции:

Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук;

Константин Кулик;

Александр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрей Телиженко;

Петр Журавель.

Медиа, против которых введены санкции: