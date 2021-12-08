Белый дом выпустил о нем очень короткий отчет Спустя почти три часа после разговора Байдена с Зеленским

Белый дом около 1:00 по Киеву опубликовал удивительно короткий пресс-релиз о звонке президента США Джо Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому, который начался на час позже запланированного и продолжался полтора часа.

То есть с отчетом в Вашингтоне медлили три часа, тогда как Офис президента отчитался о переговорах спустя несколько минут после их завершения.

При этом сам текст релиза предельно короткий - буквально дюжина строк - и наполнен обычными для администрации штампами о поддержке суверенитета Украины. Приводим его полностью.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников агрессивными действиями России по отношению к Украине и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства. Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений Украины без Украины". Лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия - лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", - сказано в тексте.