Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Сегодня, в международный день борьбы с коррупцией, США обнаружили в Украине сразу трех "коррупционеров". Против которых ввели санкции.

Под них попали известный юрист и правозащитник Андрей Портнов, а также глава Конституционного суда Александр Тупицкий со своей женой Ольгой.

С Тупицким больше года длится конфликт у Офиса президента, который хочет поставить под свой контроль этот судебный орган. А Портнова подвели под санкции по жалобе украинских "соросят" - получающих гранты посольства США "активистов", которые лоббируют передачу украинской судебной и правоохранительной системы под контроль Запада.

В своей жалобе они написали, что юрист часто выступал на "неправильных" телеканалах Медведчука и говорил о внешнем управлении Украиной.

"Страна" выясняла, почему американцы ввели новые санкции против украинцев.

За что ввели санкции против Портнова и Тупицкого

На сайте Минфина США указывается, что Портнов и его благотворительный фонд попали под санкции по "глобальному закону Магнитского" или GLOMAG.

Этот закон позволял с 2012 года вводить санкции против россиян, которые причастны, по мнению США, к пыткам и казням по политическим мотивам против разного рода активистов.

В 2016 году действие этого документа расширили на весь мир. И к указанным выше основаниям для введения санкций добавили еще несколько: в том числе коррупцию и любые негативные действия против правозащитников и "тех, кто разоблачает незаконную деятельность".

Именно санкции против "коррупционеров" анонсировала сегодня с утра глава посольства США в Украине Кристина Квин. Кроме того, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией - поэтому скорее всего санкции ввели "к празднику".

Позже американский минфин перечислил "преступления" Портнова. Пишется, что он "наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины". Говорится, что он "подрывал усилия по реформированию судов".

"По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой".

"Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - говорится на сайте ведомства.

Правда, кем это доказано и каким образом касается США - неизвестно.

На сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что Портнов попал в список Specially Designated Nationals (SDN). Его фигурантам блокируются активы на территории США.

Одновременно с Портновым США ввели санкции против главы Конституционного суда Александра Тупицкого и его жены.

Тупицкий внесен в санкционный список Госдепартамента "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе".

Под санкции также попала жена судьи - Ольга Тупицкая.

За слова о внешнем управлении

О том, почему ввели санкции против Портнова, объяснения уже появились. Глава украинского "Центра противодействия коррупции" (живет на западные гранты и, в первую очередь, на гранты фонда Сороса) Виталий Шабунин заявил, что еще полгода назад направил в США донос на Портнова с просьбой ввести против него санкции.

Он показал это свое майское письмо в адрес OFAC - структуры, которая курирует санкции против иностранцев. В тексте говорится, что Андрей Портнов на украинских телеканалах критиковал внешнее управление, а также требовал расследовать содержимое "пленок Деркача" с участием Байдена и Порошенко (там где Байден давал указания Порошенко по управлению Украиной).

"Их (Портнова и других - Ред.) цель - продвигать Украину как "несостоявшееся государство", "под внешним управлением", говорить о провале реформ в Украине и незаконных действиях украинцев на восточном фронте", - говорилось в письме Шабунина.

Также в нем шла речь о вышеуказанных претензиях по судебной системе.

Правда, как цитировала "Страна" выше - в итоговое объяснение Минфина США эти претензии не попали, там остались только суды.

Тем не менее, после известий о санкциях Шабунин порадовался, что именно после его жалобы за океан их ввели.

Также позже Шабунин написал, что санкции против Тупицкого также ввели после того, как его "Центр противодействия коррупции" начал по ним "работать" - писать на судью кляузы за океан.

"Причина - моя гражданская позиция"

Историю с санкциями прокомментировал "Стране" сам Андрей Портнов.

"Решение о санкциях я считают противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе.

Причины введения санкций – моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне.

Поэтому санкции против меня и были инспирированы структурами, которые в нашей стране работают на иностранные государства, выступая, фактически, в качестве их агентов.

Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза. Которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - заявил "Стране" Портнов.

В чем смысл этих санкций?

Как видим, сегодняшние санкции и против Портнова, и против Тупицкого объединяет одно слово – суды.

Андрей Портнов в судебной системе влиятельная фигура, которая действует независимо как от Офиса президента, так и от "внешних управляющих". А потому возбуждает сильные негативные чувства и у Банковой, и у американского посольства.

Тупицкий сейчас вполне успешно судится с Зеленским в Верховном суде (уже один иск выиграл и дело слушается в Большой палате). А до того его также определило своим врагом американское посольство.

И кейс Тупицкого является знаковым с точки зрения борьбы судебной системы за свою независимость как от Офиса президента, так и от посольства. Поэтому не случайно санкции введены против этих двух фигур.

Санкции нужны Зеленскому, чтоб попытаться подавить нарастающий бунт в судебной системе, который чреват проигрышем исков по санкциям СНБО в Верховном суде - со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Санкции нужны американцам, чтоб подавить сопротивление внешнему управлению.

Но даст ли это эффект? Вряд ли. Система власти Зеленского идет вразнос. Он теряет рычаги управления ситуацией. И костыли в виде американских санкций ему уже не помогут.

"Санкции - высшая награда"

В соцсетях уже комментируют очередные санкции США против украинцев.

"Поздравляю Андрея Портнова с введением против него санкций США.

Это, пожалуй, высшая награда, который только может удостоиться противник колонизации Украины. Ну там, третья степень - "Миротворец", вторая - санкции Зеленского, а санкции США - это уже первая степень, с мечами и бриллиантами", - пишет журналист Юрий Ткачев.

"Портнов? Тупицкий?

Тю.

Жду санкций против Наташи Влащенко, уж сильно часто задаёт вопросы о внешнем управлении. Низя", - иронизирует телеведущий Макс Назаров.

Нардеп Макс Бужанский удивляется, почему США нашли в Украине только двух "коррупционеров".

"Искренне ожидал, что Соединенные Штаты назовут, наконец то, имена реальных коррупционеров, а заодно и объяснят, почему с ними до сих пор не справились сформированые ими украинские антикоррупционные органы.

И был очень сильно удивлён, когда выяснилось, что в качестве мишени , иначе это не назову, был назван уважаемый Андрей Портнов.

Вынужден напомнить, что самым громким из дел, которые пытались привязать к Андрею Владимировичу, было легендарное дело о "похищении им собственной зарплаты в размере 30 евро", инициированное Петром Алексеевичем Порошенко, над раскрытием которого бились лучшие умы его команды.

И разбились.

Досадно, что на этом сложном пути Соединенные Штаты у Портнова не первые, но радует, что до них этот же вопрос уже был положительно для Андрея опробирован Европейским Союзом.

Если же речь идёт о чем то другом, связанном с политическим давлением, например, то это путь, который вряд ли может и должен найти одобрение у Украины, как у государства, стремящегося к наивысшим стандартам законности и прилагающего бесконечные усилия в продвижении судебной реформы именно для торжества правосудия, а не злоупотреблений возможностями".

Также Бужанский сравнил Шабунина с Павликом Морозовым.

"Мы все прекрасно знаем, благодаря чему именно стал известен Павлик Морозов.

Но никто никогда не слышал, чтобы он этим чем то хвастался.

И вовсе не потому, что ему не хватило времени.

А просто потому, что это было чересчур даже для Павлика Морозова.

А Шабунину норм, самое оно".