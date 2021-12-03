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Политика Сегодня, 11:1666
Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Сегодня, в международный день борьбы с коррупцией, США обнаружили в Украине сразу трех "коррупционеров". Против которых ввели санкции.

Под них попали известный юрист и правозащитник Андрей Портнов, а также глава Конституционного суда Александр Тупицкий со своей женой Ольгой.

С Тупицким больше года длится конфликт у Офиса президента, который хочет поставить под свой контроль этот судебный орган. А Портнова подвели под санкции по жалобе украинских "соросят" - получающих гранты посольства США "активистов", которые лоббируют передачу украинской судебной и правоохранительной системы под контроль Запада.

В своей жалобе они написали, что юрист часто выступал на "неправильных" телеканалах Медведчука и говорил о внешнем управлении Украиной.

"Страна" выясняла, почему американцы ввели новые санкции против украинцев.

За что ввели санкции против Портнова и Тупицкого

На сайте Минфина США указывается, что Портнов и его благотворительный фонд попали под санкции по "глобальному закону Магнитского" или GLOMAG.

Этот закон позволял с 2012 года вводить санкции против россиян, которые причастны, по мнению США, к пыткам и казням по политическим мотивам против разного рода активистов.

В 2016 году действие этого документа расширили на весь мир. И к указанным выше основаниям для введения санкций добавили еще несколько: в том числе коррупцию и любые негативные действия против правозащитников и "тех, кто разоблачает незаконную деятельность".

Именно санкции против "коррупционеров" анонсировала сегодня с утра глава посольства США в Украине Кристина Квин. Кроме того, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией - поэтому скорее всего санкции ввели "к празднику". 

Позже американский минфин перечислил "преступления" Портнова. Пишется, что он "наладил широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины". Говорится, что он "подрывал усилия по реформированию судов".

"По состоянию на 2019 год Портнов предпринял шаги по контролю над украинской судебной системой".

"Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - говорится на сайте ведомства.

Правда, кем это доказано и каким образом касается США - неизвестно.

На сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что Портнов попал в список Specially Designated Nationals (SDN). Его фигурантам блокируются активы на территории США.

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Одновременно с Портновым США ввели санкции против главы Конституционного суда Александра Тупицкого и его жены.

Тупицкий внесен в санкционный список Госдепартамента "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе".
Под санкции также попала жена судьи - Ольга Тупицкая.

За слова о внешнем управлении

О том, почему ввели санкции против Портнова, объяснения уже появились. Глава украинского "Центра противодействия коррупции" (живет на западные гранты и, в первую очередь, на гранты фонда Сороса) Виталий Шабунин заявил, что еще полгода назад направил в США донос на Портнова с просьбой ввести против него санкции.

Он показал это свое майское письмо в адрес OFAC - структуры, которая курирует санкции против иностранцев. В тексте говорится, что Андрей Портнов на украинских телеканалах критиковал внешнее управление, а также требовал расследовать содержимое "пленок Деркача" с участием Байдена и Порошенко (там где Байден давал указания Порошенко по управлению Украиной).

"Их (Портнова и других - Ред.) цель - продвигать Украину как "несостоявшееся государство", "под внешним управлением", говорить о провале реформ в Украине и незаконных действиях украинцев на восточном фронте", - говорилось в письме Шабунина.

Также в нем шла речь о вышеуказанных претензиях по судебной системе. 

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Правда, как цитировала "Страна" выше - в итоговое объяснение Минфина США эти претензии не попали, там остались только суды.

Тем не менее, после известий о санкциях Шабунин порадовался, что именно после его жалобы за океан их ввели.

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Также позже Шабунин написал, что санкции против Тупицкого также ввели после того, как его "Центр противодействия коррупции" начал по ним "работать" - писать на судью кляузы за океан.

"Причина - моя гражданская позиция"

Историю с санкциями прокомментировал "Стране" сам Андрей Портнов.

"Решение о санкциях я считают противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе.

Причины введения санкций – моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне.

Поэтому санкции против меня и были инспирированы структурами, которые в нашей стране работают на иностранные государства, выступая, фактически, в качестве их агентов.

Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза. Которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - заявил "Стране" Портнов.

В чем смысл этих санкций?

Как видим, сегодняшние санкции и против Портнова, и против Тупицкого объединяет одно слово – суды.

Андрей Портнов в судебной системе влиятельная фигура, которая действует независимо как от Офиса президента, так и от "внешних управляющих". А потому возбуждает сильные негативные чувства и у Банковой, и у американского посольства.

Тупицкий сейчас вполне успешно судится с Зеленским в Верховном суде (уже один иск выиграл и дело слушается в Большой палате). А до того его также определило своим врагом американское посольство.

И кейс Тупицкого является знаковым с точки зрения борьбы судебной системы за свою независимость как от Офиса президента, так и от посольства. Поэтому не случайно санкции введены против этих двух фигур.
Санкции нужны Зеленскому, чтоб попытаться подавить нарастающий бунт в судебной системе, который чреват проигрышем исков по санкциям СНБО в Верховном суде - со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Санкции нужны американцам, чтоб подавить сопротивление внешнему управлению.
Но даст ли это эффект? Вряд ли. Система власти Зеленского идет вразнос. Он теряет рычаги управления ситуацией. И костыли в виде американских санкций ему уже не помогут.

"Санкции - высшая награда"

В соцсетях уже комментируют очередные санкции США против украинцев.

"Поздравляю Андрея Портнова с введением против него санкций США.

Это, пожалуй, высшая награда, который только может удостоиться противник колонизации Украины. Ну там, третья степень - "Миротворец", вторая - санкции Зеленского, а санкции США - это уже первая степень, с мечами и бриллиантами", - пишет журналист Юрий Ткачев.

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

"Портнов? Тупицкий?

Тю.

Жду санкций против Наташи Влащенко, уж сильно часто задаёт вопросы о внешнем управлении. Низя", - иронизирует телеведущий Макс Назаров.

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Нардеп Макс Бужанский удивляется, почему США нашли в Украине только двух "коррупционеров". 

"Искренне ожидал, что Соединенные Штаты назовут, наконец то, имена реальных коррупционеров, а заодно и объяснят, почему с ними до сих пор не справились сформированые ими украинские антикоррупционные органы.

И был очень сильно удивлён, когда выяснилось, что в качестве мишени , иначе это не назову, был назван уважаемый Андрей Портнов.

Вынужден напомнить, что самым громким из дел, которые пытались привязать к Андрею Владимировичу, было легендарное дело о "похищении им собственной зарплаты в размере 30 евро", инициированное Петром Алексеевичем Порошенко, над раскрытием которого бились лучшие умы его команды.

И разбились.

Досадно, что на этом сложном пути Соединенные Штаты у Портнова не первые, но радует, что до них этот же вопрос уже был положительно для Андрея опробирован Европейским Союзом.

Если же речь идёт о чем то другом, связанном с политическим давлением, например, то это путь, который вряд ли может и должен найти одобрение у Украины, как у государства, стремящегося к наивысшим стандартам законности и прилагающего бесконечные усилия в продвижении судебной реформы именно для торжества правосудия, а не злоупотреблений возможностями".

Также Бужанский сравнил Шабунина с Павликом Морозовым. 

"Мы все прекрасно знаем, благодаря чему именно стал известен Павлик Морозов.

Но никто никогда не слышал, чтобы он этим чем то хвастался.

И вовсе не потому, что ему не хватило времени.

А просто потому, что это было чересчур даже для Павлика Морозова.

А Шабунину норм, самое оно".

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

Почему США ввели санкции против Портнова и главы КСУ Тупицкого

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Теги: news, новости, Украина, Тупицкий, 7dniv, 7dnivinfo, Портнов, США, Санкции  
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