В России назвали главные угрозы для страны

Командующий войсками Южного военного округа РФ генерал армии Александр Дворников назвал главные угрозы для России. Среди них есть Донбасс.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Также в этом перечне угроз есть укрепление силового потенциала НАТО у границ России.
"Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта в Украине и на Закавказье", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Из-за этого главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, который "гарантировал бы надежную защиту государственных интересов и безопасность региона", заявил он.