В России назвали главные угрозы для страны

Командующий войсками Южного военного округа РФ генерал армии Александр Дворников назвал главные угрозы для России. Среди них есть Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на "РИА Новости".

Также в этом перечне угроз есть укрепление силового потенциала НАТО у границ России.

"Угрозами военной безопасности Российской Федерации в зоне ответственности округа остаются наращивание силового потенциала НАТО у границ России, боестолкновения в Сирии, возможность эскалации вооруженного конфликта в Украине и на Закавказье", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Из-за этого главные усилия сосредоточены на поддержании боевой и мобилизационной готовности войск ЮВО на уровне, который "гарантировал бы надежную защиту государственных интересов и безопасность региона", заявил он.