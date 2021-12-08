Что донес до украинской власти Байден после переговоров с Путиным

В четверг, 9 декабря, состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. Президенты общались полтора часа.

Украинскому президенту позвонили через два дня после того, как хозяин Белого дома предметно пообщался с Путиным по украинской проблематике.

Эти два дня, видимо, ушли на согласование позиции по Украине между западными союзниками. Иначе объяснить такой перерыв было бы сложно.

"Страна" разобралась, что хотел донести Зеленскому Байден, и как это было воспринято на Банковой.

Что заявили у Зеленского

Первую информацию о разговоре озвучили представители Офиса президента в эфире ток-шоу "Право на власть".

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время беседы глава Белого дома Байден рассказал о саммите с Путиным.

"Разговор продолжался практически полтора часа. Президенты начали с самого важного: президент Байден рассказал президенту Зеленскому о его саммите с президентом России Путиным", - сказал Ермак.

Затем глава ОП озвучил ряд ключевых положений, прозвучавших во время разговора:

американский президент заявил, что вступать или нет в НАТО - это "решение сугубо украинского народа и альянса".

Байден сказал, что США вместе с партнерами готовы к "беспрецедентным санкциям" в случае агрессии России против Украины.

США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса на Донбассе. "Это может быть параллельный трек с Нормандским форматом".

Зеленский заявил Байдену, что Украина не собирается идти в атаку на Донбассе.

На том же телеэфире замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к проведению прямых переговоров с Путиным и надеется, что такие переговоры рано или поздно будут иметь место.

"Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию, и мы надеемся, что при поддержке наших партнеров дойдет до этого разговора", - пояснил Сибига.

Также заместитель Ермака подчеркнул, что Украина не выступает за эскалацию на Донбассе, а стремится к миру.

Упомянул Сибига и Минские соглашения: "Украинская сторона представила наше стратегическое видение дальнейших шагов по имплементации Минских договоренностей, твердо базирующихся на украинском национальном интересе".

Последняя оговорка, видимо, должна значить, что во всей полноте - то есть с политической частью - Минск-2 у Зеленского выполнять не планируют.

Сибига сообщил, а Ермак подтвердил, что накануне созвона Зеленского и Байдена глава ОП говорил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

После эфира на "плюсах" вышел официальный релиз Офиса президента. Минские соглашения там упомянуты не были, но в целом было понятно, что речь шла главным образом о Донбассе.

После этого на сайте Офиса президента вышло несколько новостей, касающихся разговора с Байденом. Здесь сообщили, что ключевым вопросом переговоров стала ситуация с безопасностью вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Также стало известно о состоявшемся обмене оценками хода и результатов переговоров лидеров Соединенных Штатов и России.

"Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса, и мы готовы обсуждать их в разных форматах", - заявлялось на сайте ОП.

Остальное касалось либо декларативных заявлений о поддержке Украины, либо намеков, что Запад обязан Киеву помогать оружием и деньгами.

"Главы государств также предметно обсудили пути поддержки в сфере безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в противодействии продолжающейся гибридной агрессии.

Особое внимание президент Украины уделил проблематике энергетической безопасности нашего государства. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно сквозь призму энергетических гарантий и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии.

В этой связи обсуждались конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины", - сообщили у Зеленского.

Также отдельный пост написал глава Офиса президента Андрей Ермак. В нем он попытался использовать звонок Байдена для решения внутриполитических вопросов и привел слова, которые якобы сказал Байден Зеленскому: "Я верю, что вы, господин президент, сделаете то, что никто до вас не делал в Украине".

Также Ермак написал, что Зеленский поднимал вопросы "предупреждений, которые мы получали от наших коллег из США, Британии и других, которые касались не только эскалации на наших границах, но и внутренней дестабилизации".

То есть, дал понять, что Зе пожаловался на тех, кто его критикует внутри страны. И Ермак сейчас представляет дело так, что Байден украинскую власть поддержал. Хотя, естественно, это может быть и просто выдачей желаемого за действительное.

Что сказали в Белом доме

Через несколько часов Белый дом изложил свою версию разговора с Зеленским.

Сначала было много общих слов о поддержке Украины перед лицом России, а также угрозы последней санкциями.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских союзников агрессивными действиями России по отношению к Украине и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства", - заявили в Белом доме.

Также звучали ритуальные заявления, что Украину без Украины обсуждать не будут. Хотя сам факт, что такие обещания вообще звучат на высшем уровне, говорит о многом.

Да и не стоит забывать, что рассказать о своей беседе с Путиным Байден позвонил Зеленскому только через двое суток после нее. Хотя обсуждалась с Путиным как раз Украина.

Эти два дня президент США созванивался с основными союзниками по НАТО и разговаривал сперва с ними. И только потом связался с Банковой. То есть можно предположить, что сначала Байден передал предложения Путина европейцам и выслушал их мнение. Потом составил некую консолидированную позицию Запада по вопросу Украины. И только затем растолковал ее Зеленскому.

И Украина тут выглядит не как последняя инстанция, а в качестве объекта, до которого доводят согласованные с Москвой и Европой рамки.

Касается эта рамка скорее всего неких шагов по Минским соглашениям.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата", - говорится в заявлении Белого дома.

После выхода этого сообщения другие детали созвона раскрыли на брифинге в Белом доме.

Там вчерашний разговор с президентом Зеленским назвали "очень теплым". Основной целью звонка назвали возможность президента Байдена прочитать президенту Зеленскому запись его телефонного разговора с президентом Путиным.

Также прозвучало, что в случае войны американцы "предоставят Украине дополнительные средства защиты и укрепят американских союзников по НАТО на восточном фланге".

На вопрос, почему Зеленскому позвонили только через два дня после всех, включая Путина, в Белом доме толком не ответили, сославшись на загруженный график президента.

Что стало понятно из этого звонка?

Во-первых, обращает на себя внимание лаконичность сообщений Белого дома и Офиса президента. Главы государств общались полтора часа, а по итогу нам очертили только общие темы разговора: заверения в дружбе, Минские соглашения, Северный поток-2.

К слову, о Северном потоке в США ничего не сказали, его упомянули только в Украине, увязав ее с требованием компенсаций.

И это показательно, что в публичной плоскости у Байдена предпочли больше говорить об угрозах санкций против Москвы - чем о том, что американцы согласились с запуском главного энергетического проекта России (причем Конгресс "передумал" вводить санкции против "Северного потока-2" сразу после разговора президентов РФ и США).

После этого лишь укрепляются подозрения в том, что слухи о войне были американской операцией информационного прикрытия для реальных договоренностей с Россией.

Но вернемся к длительности разговора с украинским президентом. Как уже говорилось, до Зеленского скорее всего донесли некие предложения Запада по реализации Минских соглашений. Которые потребовали обсуждений Зеленского с Байденом.

"Страна" вчера уже анализировала, могут ли быть подвижки по Донбассу после встречи Путина и Байдена. Эта вероятность сейчас не нулевая. Но и высокой ее назвать нельзя. Упереться все может, как и при Порошенко, в украинскую внутреннюю ситуацию, где политический класс возвращать Донбасс по Минским соглашениям не хочет. Не хотел при прежнем президенте, не хочет и при нынешнем.

Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, отвечая на вопрос "Страны" – какая будет реакция украинской власти, если США будут давить на Украину с целью реализации политической части Минских соглашений, начал уверять, что никакого давления не будет.

"Давления не будет. Мы получили гарантии от США в ходе бесконечных консультаций и в том числе вчерашнего разговора Байдена с Зеленским. Сейчас глава Офиса президента и политический советник президента Андрей Ермак делает, наверное, по 10 звонков в сутки, общаясь с американской стороной. Идут интенсивные консультации, очень хороший контакт, координация постоянная. Проговариваются все нюансы, вплоть до фамилий отдельных пленных, которых можно менять. Мы точно знаем, как и чего хочет американская сторона. Там ничто не напоминает о давлении – только о поддержке", – сказал Арестович.

Примерно в том же духе высказываются и другие спикеры Банковой, давая понять, что никто политическую часть Минских соглашений выполнять как не собирался, так и не собирается.

При этом, если вспомнить недавнюю историю, то любые маркеры компромисса между Западом и Россией по Украине обычно застревали после обострений ситуации на фронте или в других местах. После чего западные лидеры вынуждены были критиковать Москву и выражать поддержку Киеву. Мирный процесс тут же заходил в тупик.

Интересно, что вчера, прямо во время разговора Зеленского и Байдена стала расти напряженность в Керченском проливе, куда начал двигаться украинский военный корабль "Донбасс". На запросы россиян он не реагировал и приблизился к проливу на 30 километров. После официальных заявлений от ФСБ России, корабль так же молча лег на обратный курс. Но все очень сильно напряглись.

Что это было - до сих пор не до конца понятно. Украинское командование заявляет, что "Донбасс" выполнял задачи в Азовском море и в Черное выходить не собирался. Но заявили это уже после того, как корабль развернулся назад. Поэтому в РФ говорят о "сознательной провокации".

Да и украинцы вспомнили, чем закончились подобные маневры украинских кораблей в ноябре 2018 года - их захватом и военным положением с попыткой отменить выборы в стране. А также - отменой намечавшейся встречи Трампа и Путина по инициативе Белого дома.

Будут ли сорваны новые усилия решить вопрос Донбасса подобным или каким-то иным образом - увидим в ближайшее время. Но сегодня стороны явно понимают, что цена нового тупика может быть несоизмеримо выше, чем раньше.