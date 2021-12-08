Что обсудили по телефону Зеленский и Макрон

Президенты обменялись мнениями по газопроводу "Северный поток – 2" и согласовали дату личной встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил Офис президента Украины (ОП).

Два лидера продолжат обсуждать волнующие их вопросы во время личной встрече в Брюсселе 15 декабря этого года. Макрон отметил взвешенную позицию Украину на фоне военной эскалации со стороны России, уточнили в ОП.

Отдельное внимание Макрон и Зеленский уделили разблокировке переговорного процесса в Нормандском формате и возобновлении эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.