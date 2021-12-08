Что обсудили по телефону Зеленский и Макрон

Президенты обменялись мнениями по газопроводу "Северный поток – 2" и согласовали дату личной встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил Офис президента Украины (ОП).
Два лидера продолжат обсуждать волнующие их вопросы во время личной встрече в Брюсселе 15 декабря этого года. Макрон отметил взвешенную позицию Украину на фоне военной эскалации со стороны России, уточнили в ОП.
Отдельное внимание Макрон и Зеленский уделили разблокировке переговорного процесса в Нормандском формате и возобновлении эффективной работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
"Президент Украины отметил готовность нашего государства продолжить активную работу в рамках Нормандской четверки. Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ по возвращению в полноценный режим прекращения огня, увольнению незаконно удерживаемых лиц и открытию КПВВ", – заявили у Зеленского.
Среди обсуждаемых тем была энергетическая безопасность Европы и влияние проекта "Северный поток – 2". Зеленский об угрозе этого газопровода.
Президенты согласились с важностью диверсификации поставок энергоносителей в Европу за счет сжиженного природного газа, добавили в ОП.
Что предшествовало беседе Зеленского и Макрона?
Диалогу президентов Франции и США предшествовал ряд событий. Сначала президент США Джо Байден 7 декабря провел видеовстречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Байден предложил Путину создать спецструктуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.
По итогам этой встречи стало известно, что США не отправят войска в Украину для защиты от вторжения России.
Далее Байден общался с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Общение с Зеленским он отложил на 9 декабря. Байден пообещал президенту Украины ввести против России беспрецедентные санкции, если она вторгнется в страну. Также они обсудили членство Украины в НАТО.
СМИ писали, что после разговора Путина и Байдена США могут давить на Украину, чтобы она пошла на уступки по Донбассу. Речь может идти о частичной автономии для временно оккупированных территорий.