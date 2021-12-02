Указ о назначении сбушника Микиты главой Закарпатской ОГА подписал Зеленский

Президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал указ о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации.

Днем ранее Микиту согласовал на эту должность Кабмин.

О подписании указа сообщает Офис президента.

Зеленский встретился с Микитой в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение, а также высказал убеждение, что его опыт и знание родного края будут способствовать эффективной работе в должности.

Микита родился в 1979 году в селе Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум по специальности "Технология, экономика и планирование деревообработки". В 2002 году он окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

Начиная с 1999 года Микита работал по специальности на нескольких предприятиях, в частности на "Укрпочте", а с 2003-го – в правоохранительных органах на разных должностях. К моменту назначения он данный момент он был действующим сотрудником Службы безопасности Украины.