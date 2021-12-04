 

Кузяра рассказал как его похитили в Турции и вывезли в Украину

Политика Сегодня, 12:4863
Кузяра рассказал как его похитили в Турции и вывезли в Украину

Украинский бизнесмен Сергей Кузяра, которого задержали в конце сентября по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах, заявил, что за 82 дня его нахождения под стражей с ним не произвели ни одного следственного действия.

Также он рассказал о том, как его похитили в Турции.

Об этом сказано в посте на странице Сергея Кузяры в Facebook, который опубликовала его супруга. 

"Свой 48-й день рождения я встречаю в тюремной камере, и не смогу ответить на Ваши поздравления. Этот пост публикует моя жена Людмила. Вот уже 82 дня я нахожусь под арестом по сфабрикованным ГБР обвинениям, которые являются беспочвенными и абсурдными! Речь идёт о так называемом "деле Медведчука-Порошенко" о поставках угля из неподконтрольной части Донбасса в 2014 - начале 2015 гг", - говорится в посте.

Кузяра заявил, что он всегда занимал последовательную позицию в вопросе необходимости экономических связей со временно неподконтрольной частью Украины.

"В указанный период 2014-2015 года я прилагал все усилия для сохранения поставок угля и всегда официально об этом говорил. Достаточно посмотреть мои интервью этого периода. Но к абсурдными обвинениям, предъявленным мне, я никакого отношения не имею, и это понимает каждый человек, даже отдалённо понимающий, что происходило в это время", - утверждает Сергей Кузяра. 

По его словам, за 82 дня его нахождения под стражей с ним не было произведено ни одного следственного действия. Также Кузяра рассказал, что все ходатайства его адвокатов о следственных действиях были оставлены без рассмотрения.

"Мне не дают видеться с моими детьми и моей беременной супругой. Я бы подумал, что обо мне забыли, но нет - за это время я, стараниями следствия, познакомился с двумя тюрьмами и уже пятью камерами в них", - заявил Кузяра. 

Также он рассказал, как происходило его задержание в сентябре текущего года. По его словам, 14-го числа в аэропорту его встретили следователи ГБР. 

"Мы с Людмилой вернулись в Киев из поездки в Европу. В аэропорту меня встречали следователи ГБР с повесткой о даче свидетельских показаний. Несмотря на нарушение процедуры, я не возражал и тем же вечером постарался ответить на все интересующие следователей вопросы. Фактически, не скрывая этого, они высказали необходимость показаний на Медведчука и Порошенко, которые я не мог им дать ввиду отсутствия у меня того, чего они требовали! Свою оперативную реакцию на вызов я объяснил необходимостью ранее запланированной командировки. Меня уверили, что я свидетель и никаких ограничений в передвижении у меня нет", - говорится в посте. 

По словам Кузяры, на следующий день, 15 сентября, после прохождения регистрации на рейс, на паспортном контроле у него изъяли загранпаспорт, объяснив это подозрением в его фиктивности. Документ об изъятии ему давать не хотели, это было сделано только после вызова полиции и подачи заявления.

"На выезде из Борисполя домой, 6 автомобилей ГБР и полиции, в стиле боевика про мафию, заблокировали моё такси. Такое масштабное действо было применено всего лишь с целью обыска моих личных вещей. Без санкций! Кроме моих двух телефонов ничего заинтересовавшего их не оказалось", - рассказал Кузяра. 

После этого, по его словам, ему сообщили, что возле его офиса и квартиры находятся группы правоохранителей, которые готовы производить силовое вторжение. После этого бизнесмен предоставил полный доступ ко всему, что интересовало правоохранителей. Однако необходимых следствию документов у него не обнаружили. 

После этого, по словам Кузяры, он получил заверения, что никаких запретов на передвижение на него не наложено. Он отправился в Стамбул в командировку (причем в этот раз паспорт его уже никаких подозрений не вызвал), но там его встретили полицейские, которые заявили, что они получили из Украины информацию, что у него фиктивные документы. После проверки его отпустили и принесли ему извинения.

"Спустя пару часов, я сажусь на следующий рейс. Почти на вылете в самолет заходят двое полицейских и просят меня проследовать за ними. На выходе из самолета у меня забирают телефон, мои вещи и 7 человек, окружив меня, отводят в помещение без окон с включенным ярким светом и камерами видеонаблюдения в углах. Три раза меня обыскивают разные люди, ища другой паспорт, заявляя, что это из Украины им сообщили о наличии у меня паспорта другой страны. На мои вопросы о причинах моего задержания и требований украинского консула, они отвечают, что говорят только по турецки и меня не понимают. В этой камере меня продержали 46 часов без связи, без консула и без каких-либо объяснений", - заявил Сергей Кузяра. 

По его словам, после этого его без объяснений отправили в Киев. В самолете его сопровождали три человека в штатском.

"Кстати, через два дня, министр МВД Украины Денис Монастырский на своей странице в Фейсбук написал, что он поблагодарил своего турецкого коллегу за содействие в доставке в Украину, внимание, важного свидетеля! Умолчав, что фактически это было похищение украинского гражданина в чужой стране! После посадки в Борисполе, я на весь салон объявил о своём похищении и обратился с просьбой к пассажирам вызвать полицию и сообщить моей беременной жене о моем нахождении. Таким образом, моя жена спустя двое суток полного неведения, узнала где я! К этому времени Людмила объявила меня официально пропавшим и в полицию, и в консульскую службу МИД", - написал Сергей Кузяра. 

По его словам, после полета его передали пограничникам. Сопровождающим удалось быстро сесть самолет. Пограничники, несмотря на просьбы Кузяры, идентифицировать их личности не стали. 

"Мне сказали, что я был возвращён в Украину из-за поддельного штампа! В паспорте! Мне вернули мои телефон и вещи, как только на паспортный контроль подошёл уже известный мне следователь ГБР. Совпадение? Не думаю. Там же мне вручили подозрение и ходатайство о взятии меня под стражу с альтернативой залога в 200 миллионов гривен", - рассказал бизнесмен. 

По его словам, через 12 часов он приехал к следователю ГБР, и ему вручили новое ходатайство с суммой залога в 1 млрд грн. При этом, как утверждает Кузяра, обоснования залога не было. 

"Дальше события развивались быстро. 22 сентября судья Печерського суда Ильева без рассмотрения доказательств, сроков и процессуальных нарушений, с отклонением всех ходатайств моих защитников, перепечатывает ходатайство в своём решении, и даёт мне 2 месяца ареста со снижением суммы безосновательного залога до по-прежнему безумных 500 миллионов гривен... К слову, эта судья была отстранена от судейства за неоднократные и систематические нарушения в 2014 году, но была восстановлена в 2019-м", - написал Сергей Кузяра. 

По его словам, решение Печерського суда от 22 сентября о мере пресечения по сегодняшний день не было рассмотрено в апелляционной инстанции из-за 4 переносов. 

"16 ноября срок моего нахождения под стражей продлён ещё на два месяца тем же одиозным Печерским судом и в такой же беспредельной процедуре. Меня поместили в Киевский следственный изолятор, потом перевели в изолятор СБУ. Меня переводят из камеры в камеру. Так что в вопросе создания мне "комфортных" условий, я постоянно чувствую "внимание" ГБР, что не скажешь о внимании к заявленным моей защитой следственным действиям и разрешении свиданий с моей семьёй", - заявил бизнесмен. 

"Я уверен в своей невиновности и знаю, что за справедливость надо бороться. Этот пост не для сочувствия! Хочу предупредить всех о полном отсутствии в Украине справедливого правосудия. Судьям, следователям и прокурорам плевать на закон. Генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов проводили брифинг по данному делу и даже ходили на ток-шоу без наличия фактов и доказательств, стараясь сформировать нужное общественное мнение и убедить людей в своей правоте. Теперь они давят на своих подчинённых с требованием результата любой ценой", - написал Сергей Кузяра.

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Теги: news, новости, Украина, Кузяра, госизмена, 7dniv, 7dnivinfo  
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