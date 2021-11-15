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Политика Сегодня, 13:5883
Подписывать обращение нардепов в КСУ за разъяснением о переносе выборов в Раду Стефанчук не будет

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не будет подписывать обращение народных депутатов в Конституционный суд за разъяснением о возможном переносе парламентских выборов с 2023 на 2024 год.

Об этом председатель парламента рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина". 

Идея переноса, по его мнению, будет негативно воспринята украинским обществом.

"Нет, я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений", - сказал Стефанчук.

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Теги: news, новости, Украина, Стефанчук, Рада, КСУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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